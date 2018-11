Kranzniederlegung am Ehrendenkmal in Süstedt zum Volkstrauertag

„Gedenkfeiern sollen Mahnung sein“

+ © Horst Friedrichs Die Herbstsonne begleitete die Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Ehrenmal in Süstedt. Viele Einwohner aus Süstedt und Umgebung nahmen daran teil. Insgesamt 75 waren es diesmal, einschließlich der Abordnung von Vereinen und Freiwilliger Feuerwehr, die unter der Leitung von Ortsbrandmeister Rolf Schweers anmarschierten. Das Bild zeigt die Kranzniederlegung. © Horst Friedrichs

Süstedt - „Die Gedenkfeier zum Volkstrauertag ist bei uns in Süstedt immer etwas ganz Besonderes“, sagt Hans-Dieter Röper. „Das zeigt sich an der hohen Zahl von Einwohnern, die jedes Jahr daran teilnehmen.“ Auch am gestrigen Sonntag war das wieder der Fall. Insgesamt 75 Teilnehmer trafen sich bei strahlendem Herbstsonnenschein am Ehrenmal am Wöpelberg. Die meisten Besucher nutzten das schöne Wetter, um den Weg dorthin zu Fuß zurückzulegen. Es folgte ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Kuchen in der Nolteschen Scheune, arrangiert vom Heimatverein „Süster Kring“.