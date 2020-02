Br.-Vilsen - Von Anne-katrin Schwarze. Sie haben etwas von „heiligen Hallen“ – die Räume des Samtgemeindearchivs hüten „das Gedächtnis der Gemeinde“, Normalsterblichen ist der Zugang zum Magazin nicht möglich. Am Sonntag, 8. März, steht mit dem Tag der offenen Tür etwas bisher Einmaliges bevor.

„Wir wollen uns als Dienstleister präsentieren und Schwellenängste abbauen“, benennt Elisabeth Meyer die Motivation, sich nach langer Pause wieder am bundesweiten Tag der Archive zu beteiligen. Für Heimat- und Familienforscher ist das Nebengebäude des Rathauses die erste Anlaufstelle, wenn es um Geschichts- oder Ahnenforschung geht. Dass man an der Langen Straße 11 aber auch genau 1416 heimatgeschichtliche Bücher finden kann, ist wohl nur wenigen bewusst. „Wir stellen am 8. März unsere Arbeit vor und informieren über unsere umfangreichen Bestände“, kündigt die hauptamtliche Archivarin der Samtgemeinde an.

Zwischen 11 und 17 Uhr erläutern sie und ihre vier ehrenamtlichen Mitarbeiter, was das Archiv alles zu bieten hat, und führen Besucher in kleinen Gruppen in das ansonsten nicht-öffentliche Magazin. Dort lagern die Personenstandsbücher seit 1874 im Original, alle Akten der Gemeinde und Samtgemeinde, 4500 Originalbilder sowie Landkarten nach einem archivarischen System. „Optimale Lagerbedingungen und eine verlässliche Ordnung gewährleisten wir, indem nur das Fachpersonal Zugang hat“, sagt sie und freut sich darauf, die Tür zum Magazin einmal aufzusperren.

Elisabeth Meyer wird den Besuchern nicht nur Möglichkeiten der Online-Recherche vorstellen, sondern auch zahlreiche Bilder zum Brokser Markt zeigen, die im Archiv aufbewahrt werden. Um 15 Uhr wird nebenan im Rathaus dann die Ausstellung „Zeitreise“ zum 375. Jubiläum des Brokser Markts eröffnet. „Viele Dokumente und Bilder dieser Ausstellung stammen aus unserem Archiv“, sagt sie und zeigt ganz pragmatisch auf, welchen Nutzen das äußerlich unscheinbare Archiv für die Allgemeinheit haben kann. Dass das Archiv bisher kein Hinweisschild oder Logo hat, soll sich kurzfristig ändern, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann während des Pressegesprächs zu.

Regulär ist das Archiv montags und donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet.