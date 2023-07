Gasthaus Puvogel leidet unter zerstörter Glasfaserleitung

Von: Florian Adolph

Teilen

Ohne Telefon, ohne Internet. Gasthaus Puvogel und etwa 20 weitere Betroffene leiden unter einem Leitungsschaden. © Frank Jaursch

Rund zwanzig Haushalte und das Gasthaus Puvogel sind ohne Internet und Telefon. Die Behebung wird etwa zwei bis drei Wochen dauern.

Bruchhausen-Vilsen – Wer in den letzten Tagen versucht hat, das Gasthaus Puvogel in Ochtmannien telefonisch zu kontaktieren, vielleicht um eine Reservierung zu machen, wurde enttäuscht. Mit den Worten: „Der gewünschte Teilnehmer ist zur Zeit nicht erreichbar“ begrüßte eine Automatenstimme die Gäste. „Seit dem 4. Juli sind wir telefonisch nicht zu erreichen, können keine E-Mails schreiben und auch kein Fax schicken“, sagt Inhaber Heiner Puvogel. Er könne nicht einmal an die Webseite seiner Gaststätte, um seine Kunden vorzuwarnen. Der Grund ist eine beschädigte Glasfaserleitung.

Glasfasern bei Bauarbeiten beschädigt

Auf Anfrage der Kreiszeitung erklärt die Pressestelle der GVG-Glasfaser, dass der Schaden durch die Bauarbeiten eines Drittunternehmens, das nicht mit der GVG oder ihrem Glasfaserbau in Verbindung steht, verursacht wurde. Die Firma habe die Leitung mit dem eingesetzten Spülbohrer immens beschädigt. Dadurch wurden die Glasfasern bis zum nächstgelegenen Kabelverzweiger (KVZ) zerstört beziehungsweise beschädigt. Laut der GVG werden derzeit circa 80 Anschlüsse durch den KVZ versorgt. Etwas 20 Kunden seien durch die Störung akut betroffen.

Gasthaus Puvogel sechs Tage ohne Geschäftsanschluss

Der Glasfaseranschluss sei erst am 26. Juni freigeschaltet worden und lief bis zum 4. Juli, erzählt Puvogel. Dass der Geschäftsanschluss nicht mehr zu erreichen ist, stellt für den Gaststätten-Inhaber natürlich ein großes Problem dar. „Viele Leute kennen unsere Telefonnummer. Wenn sie darüber immer wieder versuchen, sich beim Gasthaus anzumelden und dabei eine Woche nicht weiterkommen, melden sie sich eben bei den Mitbewerbern. Das kann man ihnen ja auch nicht verdenken.“ Wäre es nur der Privatanschluss, könnte er damit leben, erklärt Puvogel. Aber beim Geschäftsanschluss sei es schon schade. „Die Situation ist zwar noch nicht existenzgefährdend, aber schon sehr schwierig.“ Natürlich hat Heiner Puvogel sich mit dem zuständigen Glasfaserunternehmen GVG-Glasfaser aus Kiel, zu dem die Marken Nordischnet und Teranet gehören, in Verbindung gesetzt, um sein Problem zu lösen. „Ich habe täglich versucht, in Kiel anzurufen, und hab’ auch mit verschiedenen Herrschaften gesprochen, aber es ist nichts passiert. Die haben es auch nicht hingekriegt, die Nummer meines Geschäftsanschlusses auf mein Handy zu legen, damit ich für Kunden erreichbar bin“, sagt er. Nachdem die Kreiszeitung das Glasfaserunternehmen um eine Stellungnahme gebeten hatte, wurde die Rufumleitung auf Heiner Puvogels Mobiltelefon mittlerweile eingerichtet. Dennoch war das Gasthaus etwa sechs Tage ohne Telefon.

In der Zeit war Puvogel auch mit dem Landkreis Diepholz und der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen in Kontakt getreten. Die Samtgemeinde habe sich echt bemüht und ihn weitervermittelt, sagt er, dennoch hat es ihm letztendlich nicht weitergeholfen. Vertreter von Landkreis und Samtgemeinde erklärten auf Anfrage der Kreiszeitung, dass sie für das Glasfasernetz nicht verantwortlich seien.

„Ich will ja keinem auf die Füße treten“, betont Puvogel immer wieder, dennoch ist er verständlicherweise wütend und fühlte sich von der GVG-Glasfaser alleingelassen. Er sagt aber auch: „Ich hoffe, das es so schnell wie möglich repariert wird.“

Bis zu 40 Kilometer Glasfaserkabel müssen ersetzt werden

Die GVG-Glasfaser versichert über ihre Pressestelle, dass sie mit ihrem in Bruchhausen-Vilsen eingesetzten Tiefbauunternehmen unter Hochdruck an der Reparatur arbeiten. Es müssen voraussichtlich bis zu 40 Kilometer Glasfaserkabel ersetzt und neu eingeblasen werden. Sie rechnen mit einer vollständigen Behebung der damit zusammenhängenden Probleme innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen.

Kontakt für Betroffene

Besitzer der betroffenen Glasfaseranschlüsse können sich über die Servicenummer 0431/806 49649 bei GVG-Glasfaser melden und, wenn gewünscht, eine Rufumleitung auf ihre jeweiligen mobilen Endgeräte bekommen.

Leistungsausfall durch Instandsetzung Laut GVG-Glasfaser dauert die Behebung des Problems etwa zwei bis drei Wochen. Auch Anschlüsse, die trotz des Schadens voll funktionstüchtig sind, werden von der Wiederherstellung betroffen sein. Im Zuge der Arbeiten müssen diese etwa 60 Anschlüsse neu mit dem instandgesetzten Netz verbunden werden, was zu einem temporären Leistungsausfall führen könne. Die Betroffenen werden noch informiert. Alle, die von der Störung betroffen sind, müssen die Tage, an denen die Dienste nicht zur Verfügung standen, nicht bezahlen.