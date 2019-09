Höhepunkt des Erntefests: Der Umzug am Sonntag / 27 Wagen und sechs Fußgruppen unterwegs

+ Die dritte Klasse der Grundschule überzeugte beim Erntefestumzug mit einem Wagen zum Thema „Weihnachten“. Foto: Oliver Siedenberg

Schwarme – Die „Titanic“ bahnte sich am Sonntag den Weg durch Schwarmes Straßen. Das Schiff auf Rädern war nur einer von insgesamt 27 Wagen und sechs Fußgruppen, die am großen Umzug durch den Ort teilnahmen. Klaus Masemann, Vorsitzender der Krieger- und Soldatenkameradschaft Schwarme, die das Fest im Krähenkamp mit Festwirt Lüder Meyer veranstaltete, sagt, dass das der Umzug „extrem gut besucht“ war. „Ganz Schwarme war dabei – an der Straße oder auf dem Wagen“, fügt er an. Zwar war die Anzahl der Wagen etwas geringer als in den vergangenen Jahren, doch die Qualität dieser sei sehr gut gewesen. Neben zahlreichen Ausführungen aus dem Ort waren auch zwei Wagen aus Riede vor Ort.