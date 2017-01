200 Gäste feiern die Neueröffnung der Klostermühle 

Heiligenberg - Von Mareike Hahn. Die Kritiker sind verstummt. „Bisher haben wir nur positive Resonanz bekommen“, sagte Juliane Brüning gestern. Die Erleichterung war ihr anzusehen. Kein Wunder, immerhin war 2016 für die Brünings kein leichtes Jahr. Nachdem sie die Klostermühle Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen übernommen hatte, musste die Familie einige Ablehnung ertragen. Nicht alle Bürger waren mit ihren Plänen für das Areal glücklich.

Davon war Dienstagnachmittag bei der offiziellen Eröffnung von Klostermühle und Gästehaus allerdings nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil: Friede, Freude, Kuchen. Dazu: Sekt, viele Köstlichkeiten aus der offenen Küche und noch mehr Lob von den rund 200 geladenen Gästen.

Bevor Juliane Brüning und mehrere Ehrengäste, darunter Landrat Cord Bockhop und Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer, kurze Ansprachen hielten, durften sich Pressevertreter im Mühlengebäude und im Gästehaus umschauen. Sowohl in der historischen Mühle als auch im modernen Hotelgebäude daneben legen die Brünings Wert darauf, Altes und Neues zu verbinden. „Wir achten, was Bestand hat, und gehen mit der Zeit, verknüpfen hochanspruchsvolle Technik mit dem Denkmalschutz“, formulierte es Architekt Gerhard Fröhlich und verwies auf die durchgehend verwendeten Materialien Stahl, Kupfer, Stein und Holz.

Hingucker ist das alte Mahlwerk

Wie viel sie investiert haben, verraten Juliane Brüning und ihre Mutter Adelheid nicht. Sicher ist in jedem Fall: Sie haben an nichts gespart. In der Mühle fällt als erstes die offene Küche ins Auge, in der Küchenchef Kay Masan dienstags bis samstags ab 11.30 Uhr sowie sonntags ab 9 Uhr saisonale Gerichte mit Zutaten aus der Region zubereitet. Zum Beispiel die „Mühlenkruste“, ein Brot, das der Bruchhausen-Vilser Bäcker Kornau nach Masans Rezept backt.

Ein Hingucker ist auch das alte Mahlwerk, das die Besucher durch eine Glaswand betrachten können – in Betrieb, wenn es nicht, wie jetzt gerade, eingefroren ist.

„Die Idee ist, die Gäste zu einem unkomplizierten Anlass willkommen zu heißen“, sagte Juliane Brüning. Der Service sei etwas „legerer“ als im nahegelegenen Forsthaus, das ebenfalls der Familie gehört.

Ans Obergeschoss der Mühle, das einen Veranstaltungsraum beherbergt, ist eine Terrasse angeschlossen. Die wiederum befindet sich auf einem Anbau mit Toiletten und ist von draußen ebenerdig zu erreichen. „Die Barrierefreiheit war uns ganz wichtig“, sagte Fröhlich.

Art-Projekt stellt weiter in der Mühle aus

An den Wänden im Erd- und Obergeschoss hängen Bilder vom Kunstverein Art-Projekt, der seit Jahren in der Klostermühle ausstellt. Zuletzt waren sich die Mitglieder allerdings nicht einig, ob sie diese Tradition fortführen wollen. Jetzt steht fest: Sie wollen. „Am 11. Februar ist die erste Vernissage“, sagte Gert Schröder, früherer Vorsitzender des Vereins.

Auch im Neubau, der zehn Gästezimmer beherbergt, hängen Bilder von Art-Projekt. Die Räume in Erd- und Obergeschoss haben große Fensterfronten in Richtung Wiese und Wald, durch die die Besucher auch die neu gepflanzten Obstbäume und die aufgearbeitete Quellbachführung betrachten können. Von den Terrassen und Balkonen ist das plätschernde Wasser zu hören.

Bereits Anfang Dezember hatte die Klostermühle zum ersten Mal nach der einjährigen Bauzeit wieder ihre Pforten geöffnet. „Pre-Opening“ nannte es Juliane Brüning. Ein Gast hat Küchenchef Masan besonders erfreut: „Ein Mann kam rein, setzte seine Mütze ab und sagte, er habe so viele böse Gedanken gehabt. Aber jetzt, wo er alles gesehen habe, da könne er sich nur entschuldigen.“