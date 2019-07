„Kaleidoskop“ präsentiert bei seinem Heimspiel bunte Palette an Liedern

Mal fulminant, mal berührend

+ © Dieter Niederheide Der Chor „Kaleidoskop“ singt sich in die Herzen der Konzertbesucher. © Dieter Niederheide

Br.-Vilsen - Von Dieter Niederheide. Bei seinem Heimspiel am Sonntagnachmittag im Kurpark in Bruchhausen-Vilsen begeisterte „Kaleidoskop“ mit einer bunten Palette an Liedern. Es war abzusehen, dass die etwa 180 Konzertbesucher den Chor der „Liedertafel von 1835 Bruchhausen“ nicht ohne Zugaben entließen. Die gab es mit „Hallelujah“, ein Song, der als Vermächtnis des Komponisten Leonard Cohen gilt. Die rund 30 Chormitglieder sangen voller Freude, zum Beispiel auch den Kanon „Gloria“ von Michael Haydn.