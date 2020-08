Für den sicheren Glasfaserausbau im Flecken Bruchhausen-Vilsen fehlen immer noch Kunden

Br.-Vilsen– Noch sei die elementar wichtige Quote von 40 Prozent im Flecken Bruchhausen-Vilsen nicht erreicht, die für die Wirtschaftlichkeit des Glasfaserausbaus im Luftkurort notwendig sei. Das teilt Hannes Mahrenholtz, Projektleiter von Nordischnet, auf Nachfrage der Kreiszeitung mit. „Wenn wir die 40 Prozent in Bruchhausen-Vilsen erreichen, dann ist alles sicher“, sagt er.

Werde die Quote nicht erreicht, dann gebe es verschiedene Möglichkeiten, wie der Netzanbieter weiter agieren könne und werde. Die weitere Vorgehensweise könne Nordischnet aber erst am Montag, 10. August, erörtern, wenn die Ergebnisse der letzten Fristverlängerung vorliegen.

In den umliegenden Gemeinden wie Asendorf, Martfeld oder Schwarme sei die so wichtige 40-Prozent-Marke erreicht, sodass der Glasfaserausbau dort definitiv in trockenen Tüchern sei, teilt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann mit. Das habe Nordischnet ihm zugesichert. „Jetzt fehlt nur noch Bruchhausen-Vilsen“, sagt er. Um den Netzausbau, der gerade in Zukunft von entscheidender Relevanz sei, auch im Flecken zu sichern, habe die Verwaltung noch einmal alle (samt-)gemeindlichen Institutionen geprüft und – wenn nicht ohnehin schon geschehen – für den Glasfaserausbau angemeldet. „Auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht notwendig gewesen wäre“, meinte Bormann.

„Wir versuchen wirklich alles, den kompletten Glasfaserausbau möglich zu machen“, versichert Hannes Mahrenholtz. Aber dafür brauche Nordischnet die Unterstützung der Bürger. Dem pflichtete Bernd Bormann bei: „Im Endeffekt liegt es jetzt an den Bürgern.“

Je näher Bruchhausen-Vilsen an die 40-Prozent-Quote heranrücke, desto positiver gestalte sich später die Situation – sowohl für die Einwohner als auch für Nordischnet. „Wenn wir zum Beispiel bei 38 Prozent sind, dann wird bei uns mit dem spitzen Bleistift gerechnet“, sagt er. Konkret bedeute das, dass Nordischnet dann die Möglichkeit habe, nur bestimmte Straßenzüge auszubauen, die günstig liegen und wo die Zahl derer, die einen Glasfaseranschluss beantragt haben, besonders hoch sei.

Wie viele Kunden für den sicheren Glasfaserausbau noch fehlen, wollte Hannes Mahrenholtz nicht preisgeben: „Wenn die Menschen erfahren, dass die Quote so gut wie erreicht ist, dann fühlt sich der Einzelne nicht mehr angesprochen.“ Ähnlich verhalte es sich möglicherweise, wenn sie erfahren würden, dass noch viele Unterschriften fehlen. „Dann geben sie vielleicht auf“, glaubt er. Zahlen- und Gedankenspiele dieser Art will Nordischnet vermeiden. Was bei der Auswertung am 10. August herauskommt, hänge jetzt in großen Teilen von der Bereitschaft der Einwohner des Luftkurortes ab, einen Glasfaseranschluss für den eigenen Haushalt zu beantragen.

Doch es gibt gute Nachrichten: „Im Vergleich zu Barnstorf und Bassum liegt Bruchhausen-Vilsen auf dem ersten Platz“, sagt Hannes Mahrenholtz über die hinzugekommenen Unterschriften in den vergangenen anderthalb Wochen seit der letzten Fristverlängerung.