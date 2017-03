Friday aus Syke gewinnt „Rosa“-Finale

Großer Jubel in Bruchhausen-Vilsen: Die Gruppe Friday vom Gymnasium Syke hat gestern Abend das Finale des Musikfestivals „Rosa“ gewonnen. Auf Platz zwei folgte die Band 1922. Die Bruchhausen-Vilser hatten ein Heimspiel. Vom Gymnasium am Markt in Achim trat eine weitere Gruppe mit Namen Friday an, aber die jungen Musiker mussten sich wie das Rock-Pop-Orchester der Kooperativen Gesamtschule Leeste und die Schüler der Rockbandklasse der Oberschule Hoya mit Platz drei begnügen. Alle legten sich kräftig ins Zeug, um die Trophäe des Rotary-Clubs Bruchhausen-Vilsen zu erringen. Ein ausführlicher Bericht folgt. - Foto: Heinfried Husmann