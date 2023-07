Mitbewohner aus der Ukraine: Asendorfer Familie wohnt seit einem Jahr mit Geflüchteten zusammen

Von: Mareike Hahn

„Ein bisschen heile Welt“: Marius und Mareike Dornbusch (links) mit ihren Kindern und ein paar ukrainischen Mitbewohnern. © Familie Dornbusch

Familie Dornbusch aus Asendorf gibt Ukrainern ein Zuhause auf Zeit.

Asendorf – Seit über einem Jahr leben ukrainische Flüchtlinge bei Familie Dornbusch in Asendorf. Eine manchmal anstrengende, aber vor allem bereichernde Zeit: „Wir haben sehr, sehr viel Schönes erlebt“, sagt Mareike Dornbusch. Sie und ihr Mann Marius haben seit Beginn des Kriegs schätzungsweise 30, 40 Ukrainer aufgenommen. Von den Gästen erfahren sie viel Dankbarkeit: „Unsere deutsche Familie – ich sage das mit Liebe – unterstützt und hilft uns immer“, hat es die Geflüchtete Mariia formuliert, die mit ihrer Tochter Anfang 2022 bei den Dornbuschs ein Zuhause auf Zeit fand.

Als die russische Armee im Februar vergangenen Jahres die Ukraine überfiel, war für die Dornbuschs sofort klar: „Wir wollen helfen!“. Marius Dornbusch erinnert sich an „große Betroffenheit. Plötzlich war Krieg in Europa, nah und greifbar“.

Der 39-Jährige arbeitete mehrere Jahre bei einem Betrieb in Vechta und war in dieser Zeit weltweit unterwegs, hatte mit Russen und Ukrainern zu tun. „Direkt am Tag des Kriegsbeginns habe ich Kontakt zu alten Kollegen aufgenommen“, sagt Marius Dornbusch, heute Betriebsleiter einer Firma in Bücken. Seine Ehefrau hat die Fotos und Videos noch vor Augen, die die Ukrainer daraufhin schickten: „Das kann man nicht fassen.“

Die Dornbuschs schlossen sich einem Hilfstransport an, Marius fuhr mit einem ehemaligen Arbeitskollegen an die ukrainische Grenze zu Rumänien. Außerdem meldeten sie sich bei der Samtgemeinde. „Wir wollten unsere Tür öffnen“, sagt Mareike Dornbusch. „Wir haben Platz.“ Die Familie unterhält auf ihrem Hof ein Mehrgenerationenhaus, aktuell leben dort 14 Personen. Die Bewohner haben eigene Schlaf-, Wohn- und Badezimmer und teilen sich die Gemeinschaftsräume.

Es dauerte nicht lange, da standen die ersten Flüchtlinge vor der Tür. Mutter, Vater, sieben Kinder. Nachts. „Marius war gerade weg, da hat es geschellt“, sagt Mareike Dornbusch. „Das war aufregend. Keiner konnte Deutsch oder Englisch.“ Die 40-Jährige lacht. „Gut, dass es Übersetzungsprogramme gibt.“

Der Anfang war gemacht. Was folgte, war ein Kommen und Gehen. Manche Ukrainer blieben nur ein paar Tage, bis sie in andere Familien oder eine eigene Wohnung zogen. Andere fanden länger Zuflucht auf dem „Ost-Hof“.

Turbulente Monate, die die vierköpfige Familie, zu der auch die Kinder Mats (4) und Mira (7) gehören, an ihre Grenzen brachten. Mareike Dornbusch kümmerte sich um die Anmeldung der Geflüchteten bei den Behörden, bei Kita und Schule, beim Jobcenter und bei der Tafel. Sie sorgte für Verpflegung, beschaffte Fahrräder. Familie und Freunde halfen, brachten Essen und Kleidung vorbei. Eine „riesige Unterstützung“, ist Marius Dornbusch dankbar. Trotzdem: „Das können wir so auf Dauer nicht schaffen, auch finanziell nicht“, sagt Mareike Dornbusch. Deshalb wünschte sich die Familie dauerhafte Mitbewohner anstelle von wechselnden Besuchern.

Eine ukrainische Geflüchtete lebt seit November durchgehend auf dem „Ost-Hof“. Lange war auch Mariia mit ihrer zweijährigen Tochter Masha dort zu Gast. Am Jahrestag ihrer Ankunft, im Februar, dankte die aus der Hauptstadt Kiew stammende Frau den Dornbuschs mit einem Brief. „Ich wurde von einer lächelnden Mareike empfangen“, schreibt die junge Mutter darin über ihre Ankunft in Asendorf. „Fremde Menschen, fremde Heimat, fremde Sprache, aber wie vertraut sind sie geworden.“

Die Gäste ruhig und herzlich zu empfangen, war den Dornbuschs immer wichtig. „Meistens kommen die Flüchtlinge nachts, sie sind vollkommen übermüdet. Die Kinder sind halb eingeschlafen, weinen, haben von irgendeiner Hilfsorganisation ein Kuscheltier in die Hand gedrückt bekommen“, sagt Mareike Dornbusch. „Wir kochen Tee, stellen uns in Ruhe vor und geben ihnen Zeit und einen Rückzugsort.“ Schlafen, duschen, essen – erst mal sollen die körperlichen Bedürfnisse gestillt werden.

„Wir geben den Ukrainern ein bisschen heile Welt. Wir drängen nicht, machen aber Angebote: ,Da und da können wir euch unterstützen‘, oder: ,Wir gehen zum Sport, wollt ihr mit?‘“, erklärt Mareike Dornbusch. Ihr Mann ergänzt: „Wir sind keine Fachleute für Traumabewältigung, aber wir können vermitteln.“

Schließlich haben die Flüchtlinge sehr belastende Tage hinter sich. Der Krieg, die Angst, die Flucht. „Dieses Gefühl, wenn du von Explosionen aufwachst, musst du gehen. Ich weiß nicht, was ich in eine Tasche stecken soll“, schreibt Mariia. „Wenn man dort war, wo der Krieg stattfindet, sieht man die Welt mit anderen Augen.“

„Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass die Leute ihr Land nicht freiwillig verlassen haben“, sagt Marius Dornbusch. „Sie wären lieber zu Hause.“ Das Verhältnis zu den ukrainischen Mitbewohnern bezeichnen die Dornbuschs als freundschaftlich, sprechen aber auch von einer gewissen Distanz. „Sie hatten schon einmal einen schweren Abschied und wollen das nicht noch mal haben, wenn sie zurück in ihr Land können.“ „Physisch sind wir hier, aber unsere Gedanken und unsere Seele sind immer in der Ukraine“, erklärt Mariia in ihrem Brief. Während sie nach Deutschland floh, blieb ihr Mann in der Heimat; er arbeitet in einer Tankstelle in der Stadt Irpin. Ein Foto zeigt, wie er auf Pappe schläft, eine Kalaschnikow im Arm. Einmal konnte Mariia ihren Gatten zehn Tage lang nicht erreichen. „Sie wusste, dass Irpin besetzt war. Anrufe und SMS gingen nicht durch. Das muss man sich mal vorstellen“, sagt Marius Dornbusch.

Irgendwann hielt Mariia es nicht mehr aus, zu groß waren Heimweh und Sehnsucht nach ihrem Mann. Vor Kurzem kehrte sie mit ihrer Tochter in die Ukraine zurück. Die Dornbuschs stehen mit ihr in ständigem Kontakt.

In Kürze erwarten sie neue ukrainische Mitbewohner. Die Asendorfer können es rundum empfehlen, Geflüchteten ein Zuhause zu bieten. Sie wollen andere animieren, ebenfalls zu helfen. Wer sich in der Flüchtlingshilfe engagieren möchte, meldet sich bei der Samtgemeinde oder beim Verein „Lebenswege begleiten“ in Bruchhausen-Vilsen (Telefon 04252/9098320). „Flüchtlinge aufzunehmen, bereichert das Leben und öffnet den Horizont“, sagt Mareike Dornbusch. „Menschen sind wunderbar.“