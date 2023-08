Brokser Heiratsmarkt 2023: Die besten Bilder vom Party-Freitag

Von: Fabian Raddatz

Tag eins auf dem Brokser Heiratsmarkt und die Stimmung war am überkochen! So heizte etwa Special Guest Juilian Sommer („Dicht im Flieger“) der Menge am Freitag gehörig ein. Und die Party geht weiter: Bereits am Samstag feiert Honk – der Hitgarant aus dem Megapark Mallorca – im Dillertal-Zelt. Am Sonntag kommt das Candela Squat und für Dienstag wird Mia Julia erwartet.

