Freier Kita-Träger: Entscheidung vertagt

Br.-Vilsen - Der Samtgemeindeausschuss hat die Entscheidung vertagt, welcher freie Träger eine neue Kindertagesstätte in Bruchhausen-Vilsen bauen und betreiben darf. Das teilt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann auf Nachfrage mit.

Wie berichtet, wollte sich das nicht-öffentlich tagende Politikergremium eigentlich am Donnerstag auf einen der drei Favoriten aus dem Bewerbungsverfahren festlegen.

„Die Drei, die noch im Rennen sind, liegen aber in der Bewerbungsmatrix nicht so weit auseinander“, sagt Bormann. Deshalb werde das Thema im Januar in einer Sitzung aller Samtgemeinde-Fraktionen noch mal auf den Tisch kommen: „Wer möchte, kann dann noch Fragen stellen.“

Seine Wahl soll der Samtgemeindeausschuss laut Bormann anschließend treffen. Dann werde es auch Zeit, schließlich solle die zusätzliche Kindertagesstätte im Sommer 2019 in Betrieb gehen. Sie solle 65 Plätze für Kindergarten- und Krippenkinder bieten.

mah

