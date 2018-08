Franziska Schubert ist Miss Brokser Markt 2018 – Premiere für Miss Tattoo

Br.-Vilsen – Franziska Schubert ist die Gewinnerin der Wahl zur Miss Brokser Markt 2018. Die 21-Jährige überzeugte die Jury und setzte sich in zwei Durchgängen gegen neun Konkurrentinnen durch. Erstmals ist auch eine Miss Tattoo im Musikladen gewählt worden.

Hartnäckigkeit hat sich für Franziska Schubert aus Oldenburg ausgezahlt. Nach dem dritten Platz bei der Miss-Brokser-Markt-Wahl 2016 und dem Vize-Titel im Jahr 2017 bestieg die 21 Jahre alte Schönheit nun den Thron. Sie überzeugte die Jury und gewann den Wettbewerb mit deutlichem Abstand vor den neun Konkurrentinnen und präsentierte dem Publikum mit einem strahlenden Lächeln die Siegerschärpe.

Für Jurorin Isabel Lohmann, Misses Bremen 2015 aus Stuhr, kommt es neben der Schönheit eben darauf an, wie sich die Frauen auf der Bühne geben. „Ich habe viele hübsche Mädchen heute Abend gesehen, sie müssen aber auch glücklich wirken und schön lächeln“, erklärte das Jurymitglied.

In Kleid und Bikini überzeugt

Offensichtlich vermittelte Franziska Schubert in den beiden Durchgängen Abendmode und Bikini das nötige Etwas, um zu gewinnen. Mit dem Sieg hat sich die Studentin des Bauingenieurwesens für die Wahlen zur Miss Niedersachsen und Miss Norddeutschland qualifiziert.

Auch eine Premiere wurde am Freitagabend auf dem Brokser Markt gefeiert. Erstmals ist eine Miss Tattoo gekürt worden. Unter den Augen des Experten Heiko Ritscher vom Atelier Blutgruppe Bunt in Neubruchhausen zeigten einige Damen offensiv ihre Tätowierungen. Mal klein und dezent, mal großflächig auf dem Körper verteilt. Das Gesamtbild von Körper, Motiven und Farbgebung muss stimmig sein, so der Profi.

Miss Tattoo springt spontan auf die Bühne

+ Nadja Pazer (rechts) ist die erste Miss Tattoo. © Mediengruppe Kreiszeitung / Jantje Ehlers Schnell kristallisierte sich Nadja Pazer aus Homfeld als Favoritin heraus und ließ die Konkurrentinnen hinter sich. Dabei wusste die 34-Jährige bis zum Abend selbst nicht, dass sie auf der Bühne stehen wird. „Wir kamen ins Zelt, da hörte ich erstmals von der Miss-Tattoo-Wahl“, so Pazer. Kurzentschlossen sprang sie auf die Bühne, ohne Kleid oder Bikini im Gepäck. Moderator Rudi Köhlke zeigte sich aufgeschlossen und ließ sie teilnehmen.

Unter Freudentränen jubelte Pazer am Ende über den Titel. „Das Gesamtbild der Tattoos stimmt“, begründete Heiko Ritscher die Jury-Entscheidung. Zwar habe sie schon viele Tätowierungen, aber jetzt komme ein weiteres dazu. Eine Idee hat sie auch schon, nämlich ein Porträt ihrer Katze. Mit der Schampusflasche in der Hand und einem breiten Lächeln im Gesicht zog die 34-Jährige weiter auf den Brokser Markt – zum ersten Mal in ihrem Leben.

jdw

