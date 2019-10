Oldenburger begeistern mit Songs über Liebe, Schlachten und gesellschaftlichen Problemen ihr Publikum

Mit Irland, der grünen Insel am Westrand Europas, verbinden viele Menschen dunkles Bier, einzigartig lichtdurchflutete Landschaften, nach Torfrauch schmeckenden Whiskey und nicht zuletzt eine besonders durch die Gruppe „The Dubliners“ auch bei uns populär gewordene Musikrichtung, den Irish Folk. Genau diese „Fine Irish Pub Music“ ist es, die es der Oldenburger Gruppe „Finnegan“ angetan hat, die, nach einer Vorstellung im Jahr 2016, am Samstagabend auf Einladung des „Süster Krings“ nunmehr zum zweiten Mal vor Ort gastierte.

Süstedt - Die nach einem alten irischen Familiennamen benannte Formation setzt sich neben Frontmann Klaus Claaßen (Gitarre, Mandoline, Gesang) noch aus Harald Schwarzer (Banjo, Gitarre, Trommel, Flöte, Löffel, Gesang), Günter Burmester (Akkordeon, Mundharmonika) sowie Günter Marzan (Bassgitarre, Gesang) zusammen. Die seit zwei Jahrzehnten gemeinsam auftretenden Musiker eröffneten das Konzert in der bis auf den letzten Platz besetzten Nolteschen Scheune mit dem wunderschön gesungenen „Hard times“, bevor Bandgründer Claaßen die Anwesenden mit dem bei Auftritten der Gruppe rituellen „Hi Folk“ begrüßte, auf das die Besucher lautstark mit „Hi Finnegan“ antworteten.

Es folgten, nur durch eine kurze Pause unterbrochen, an die 30, einen Querschnitt überwiegend irischen, vereinzelt aber auch englischen, schottischen und amerikanischen Folks abbildender Lieder, von denen gleich mehrere aus dem Repertoire der „Dubliners“ stammten. Egal ob ältere oder jüngere Titel, ob Balladen oder Tänze – das sehr gut eingespielte und fein aufeinander abgestimmte Quartett bot von allem etwas. Dabei wurde die ganze Bandbreite der mitgeführten Instrumente eingesetzt, dann aber auch einige Male gänzlich auf sie verzichtet. Gerade bei den a cappella vorgetragenen Stücken beeindruckte Claaßen mit seiner herrlichen Reibeisenstimme, während der ursprünglich aus dem französischen Chanson kommende Schwarzer dezent die zweite Stimme lieferte.

Inhaltlich ging es in den zumeist von Claaßen kurz erläuterten Trink- und Kinderliedern, Liebes-, Hochzeits- und Arbeitssongs – unter ihnen so bekannte Titel wie „Galway Girl“, „Dirthy old town“, „Molly Malone“ und „Whiskey in the Jar“ – zunächst einmal um Liebe, schöne junge Frauen, zur See fahrende Männer, typisch irische Getränke und nicht zuletzt mit den Engländern ausgetragene Schlachten. Aber auch die großen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Probleme Irlands, die im 18., 19., aber auch noch bis ins 20. Jahrhundert zu Hungersnöten und bedeutenden Auswanderungswellen führten, spiegelten sich in ihnen sozialkritisch wider. Etwa wenn in „School day’s over“ ein Vater seinen noch minderjährigen Sohn zur Arbeit in die englischen Kohlebergwerke schickte oder in „The Ferrymann“ die Ausweglosigkeit eines arbeitslos gewordenen Dubliner Fährmannes besungen wurde. Migration, aber auch Verbannung fanden sich unter anderem in den Songs „South Australia“ und „The black velvet Band“ wieder.

Das durch die besondere Nähe zwischen Band und Besuchern gekennzeichnete Konzert fand nach über zweieinhalb Stunden sein passendes Finale in dem sinngemäß ins Deutsche übersetzten Refrain „Es ist an der Zeit zu gehen“ des Liedes „Leave her, Jonny, leave her“.

Allerdings war das Publikum, das sich von Beginn an, getragen durch die besondere Atmosphäre hat mitreißen lassen und wiederholt durch lautes Mitklatschen oder -singen auch aktiv mitgewirkt hatte, anderer Meinung. Es machte sich erst nach dem als Zugabe eingeforderten und gewissermaßen eine Liebeserklärung an die grüne Insel darstellenden „Song for Ireland“ auf den Weg nach Hause.