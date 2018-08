Fohlen zeigen sich, Hunde zeigen was

1200 Besucher besuchen Schau

+ © Mediengruppe Kreiszeitung / Jantje Ehlers Es war ein großartiges Erlebnis zu beobachten, wie Hund und Mensch gemeinsam spielerisch artistische Leistungen mit einer roten Frisbeescheibe vorführten. © Mediengruppe Kreiszeitung / Jantje Ehlers

Br.-Vilsen - Die Fohlen sind und bleiben das Zugpferd des Pferdemarkts, der am gestrigen letzten Tag des Brokser Heiratsmarkts schon am frühen Morgen gegen 7 Uhr mit Leben erfüllt war. Wenig später standen rund 1 200 Besucher an der Dreiecksbahn neben dem Pferdemarkt-Gelände.