Flurbereinigung: Der Süden ist dran

Schwarme - Es geht voran: Im Flurbereinigungsverfahren „Schwarmer Bruch“ ist 2017 der zweite Abschnitt an der Reihe. Im südlichen Bereich stehen Maßnahmen an den Wegen Hauendamm, Eiterweg-Süd und Aalfleetdamm an.

„Die Flurbereinigung umfasst im Süden des Bruchs bei einem Bauvolumen von circa 230 000 Euro eine Gesamtlänge von circa 2 600 Metern“, erklärt Heiner Pleuß vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Leine-Weser mit Sitz in Sulingen.

Der mittlere Bereich des Schwarmer Bruchs rückt 2018 in den Fokus. Ursprünglich sollte er vor dem Süden dran kommen, wegen des aktuellen Repowerings von Windkraftanlagen beschlossen die Beteiligten aber, die Reihenfolge zu ändern. Die Windräder stehen linksseitig der Landesstraße 331 und nördlich der Borsteler Straße.

Der Flurbereinigungsvorstand hat laut Gemeindedirektor Bernd Bormann das Programm für dieses und das nächste Jahr bereits festgelegt. „Die Ergebnisse der Wertermittlung sollen im Frühjahr ausgelegt und erläutert werden“, ergänzt Pleuß. Dann haben die Bürger auch die Möglichkeit, Einwände vorzubringen, die das ArL überprüfen wird.

„Der Wertermittlung kommt in einem Flurbereinigungsverfahren eine besondere Bedeutung zu, da ein Tausch der Flächen nicht nach Größe, sondern nach dem Wert der Grundstücke vorgenommen wird“, erläutert Pleuß. „Der Wert der Grundstücke eines Teilnehmers wird im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke im Verfahren bestimmt. Grundlage der Wertermittlung ist die den Landwirten bekannte Bodenschätzung, die vor Ort überprüft und zur Erzielung eines Tauschwerts an die örtlichen Gegebenheiten angepasst wird.“

Der erste Teil der Flurbereinigung ist übrigens bereits erledigt: Im September 2016 wurde der Wegeausbau im nördlichen Teil des Bruchs abgeschlossen. Die Arbeiten für etwa 350 000 Euro fanden nach Angaben von Pleuß auf einer Gesamtlänge von rund 4 000 Metern statt – am Schöppenweg, am Dunkelsdamm, am Rundendamm, am Hollenweg und am Rodendamm.

Pleuß ist bei Rückfragen unter Telefon 04271/801173 zu erreichen. mah