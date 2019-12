Fleckenrat bringt drei Bebauungspläne auf den Weg

Br.-Vilsen – Ohne Diskussionen hat der Fleckenrat während seiner jüngsten Sitzung die Bebauungspläne (B-Pläne) „Südlich der Bollenstraße“, „Sulinger Straße“ und „Auf der Koppel“ auf den Weg gebracht. In allen drei Fällen geht es um die Möglichkeit, weitere Wohnhäuser zu errichten. Für die Pläne „Sulinger Straße“ und „Südlich der Bollenstraße“ fasste der Rat einstimmig den Aufstellungsbeschluss, für den B-Plan „Auf der Koppel“ den Auslegungsbeschluss. Anwohner Rudolf Malitzki regte an, die Fahrbahnbreite der Straße Aschenort zu verbreitern oder eine Grundstückszufahrt zu ändern. Gemeindedirektor Bernd Bormann versprach, dies als Anregung für das Verfahren (B-Plan „Auf der Koppel“) aufzunehmen.

Beitritt zu Bündnis

Mit der Gegenstimme von Bernd Garbers (SPD) und der Enthaltung von Martina Claes (SPD) stimmte der Rat dafür, dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt“ beizutreten. Bernd Brümmer (Die Grünen) hatte dies vor einigen Monaten angeregt. „Es geht darum, dass sich Kommunen, aber auch große Städte, zusammenschließen und zu einem Informationsaustausch kommen, wie biologische Vielfalt aussehen und wie man sie verbessern kann“, erklärte er. In Bruchhausen-Vilsen passiere zwar schon eine Menge – Bernd Brümmer zählte die E-Ladesäulen, Blühstreifen, Tourismusförderung und Stadtentwicklung auf – „aber man kann sicher von anderen Kommunen und deren Ideen noch profitieren und lernen“.

Finanzen

Einstimmig beschloss der Rat die Rückzahlung der Kapitalrücklage des Eigenbetriebs „TourismusService“ Bruchhausen-Vilsen in Höhe von 34 000 Euro an den Kernhaushalt des Fleckens. Überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 80 000 Euro genehmigte das Gremium ebenfalls einstimmig. „Im Jahr 2019 sind die Ausgaben für Straßenunterhaltung ungewöhnlich hoch“, sagte Bernd Bormann. „Das liegt unter anderem daran, dass die Umfahrungsstrecken, die im Zuge des Ausbaus der Kanalstraße in Anspruch genommen wurden, einen hohen Unterhaltungsaufwand nach sich gezogen haben“, erläuterte der Gemeindedirektor.