Flecken Bruchhausen-Vilsen übernimmt Vilser Gemeindehaus

Von: Anne-Katrin Schwarze, Mareike Hahn

Das alte Gemeindehaus Am Hohen Kamp gehört nun dem Flecken. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – Das alte Vilser Gemeindehaus gehört nicht länger der Kirchengemeinde: Der Flecken Bruchhausen-Vilsen hat das Gebäude zum 1. Januar übernommen. Konkrete Pläne für einen Abriss oder eine neue Nutzung gibt es nach Angaben von Fleckendirektor Bernd Bormann noch nicht.

Bei den Haushaltsberatungen im Bauausschuss des Fleckens am Donnerstagabend war der Eigentümerwechsel kurz Thema. Bauamtsleiter Torsten Beneke erläuterte, dass der Flecken in diesem Jahr 900 000 Euro für Grunderwerb veranschlage. Der größte Teil des Geldes fließe in die schon erfolgte „Tauschaufgabe Kirchengemeinde“, wie er es nannte. Eine konkrete Summe verriet Beneke gestern auf Nachfrage der Kreiszeitung nicht: „Kaufpreise werden grundsätzlich nicht genannt.“

Die evangelische Kirchengemeinde Vilsen habe dem Flecken das alte Gemeindehaus Am Hohen Kamp samt gut 5 700 Quadratmetern Fläche überlassen und im Gegenzug ein Grundstück an der Vilser Schulstraße im Parkplatz-Bereich bekommen, sagte Beneke und erklärte: Die Kirchengemeinde benötige zusätzliche Parkplätze.

Bei den beiden Tauschobjekten liege kein „1:1 Werteverhältnis“ vor, weshalb der Flecken zusätzlich noch einen Betrag habe zahlen müssen, ergänzte Beneke.

Im alten Gemeindehaus befindet sich eine Wohnung, die der Flecken ans Ordnungsamt vermietet hat. Dort leben schon seit einigen Monaten Flüchtlinge aus der Ukraine. 6 000 Euro nimmt der Flecken voraussichtlich in diesem Jahr durch die Miete ein, sagte Beneke.

„Zum Teil sind noch Nutzungen durch die Kirchengemeinde im Gebäude“, ergänzte er. „Da haben wir die Zusage gegeben, dass das erst mal so bleiben kann.“ Unter anderem hat die Tafel Am Hohen Kamp eine Ausgabestelle.

Was ansonsten mit dem Ex-Gemeindehaus in „guter, zentraler Lage“ passieren soll, wird geprüft: „Es gibt Gedanken“, sagte Beneke. „Wir gucken, was realisierbar ist.“

Im Ort kursiert das Gerücht, dass Am Hohen Kamp ein Ärztehaus entstehen soll. „Ein Ärztehaus mit mehreren Fachrichtungen unter einem Dach wird es im Flecken nicht geben“, sagte der Gemeindedirektor dazu auf Nachfrage. Zur Erinnerung: Der Bau eines solchen Ärztehauses am Bahnhof war am Grundstückskauf gescheitert. „Aber der Flecken ist auf der Suche nach einer Alternative“, ließ Bormann wissen. Denn: Die Hausarztpraxis, die in das Ärztehaus einziehen wollte, habe weiterhin Interesse, sich zu vergrößern.

„Es handelt sich dabei um unsere Praxis“, bestätigte Dr. Nils Teucher. Er und seine Frau Anke hatten 2021 die Praxis Pellmann an der Feldstraße übernommen und wollten das Angebot unter dem Dach eines Ärztehauses vergrößern. „Es ist weiterhin unser Ziel, unsere Praxis zu erweitern“, sagte Nils Teucher auf Anfrage. Zur Standortfrage stehe er mit dem Flecken in engem Kontakt. Im Februar oder März erwarte er neue Erkenntnisse. Bis dahin wolle die Gemeinde ausloten, ob es Fördermöglichkeiten gibt, so Bormann. „Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Lösung für den Ort und für uns finden“, sagte Nils Teucher.

Man darf gespannt sein, ob sich diese Lösung Am Hohen Kamp findet.