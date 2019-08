Brokser Heiratsmarkt ist eröffnet: Fünf Tage Ausnahmezustand

Mit drei kräftigen Böllerschüssen wurde der Brokser Heiratsmarkt 2019 am Freitag offiziell eröffnet. Gute Laune und bestes Wetter haben das Großereignis eingeläutet.

Br.-Vilsen - Von Nala Harries. „Ich war diese Woche ganz aus Versehen auf dem Stoppelmarkt in Vechta. Dort behaupten die Einwohner, ihr Markt sei der größte. Aber, meine lieben Freunde, der Brokser Heiratsmarkt ist und bleibt immer noch der schönste“, sagte Landrat Cord Bockhop gestern während der Eröffnungszeremonie des Volksfests in Bruchhausen-Vilsen. Zudem wies er auf den problematischen Handyempfang hin: „Wir haben hier einen Störsender eingebaut, damit die Jungs und Mädels sich auch richtig kennenlernen können“, witzelte er.

Auch Gemeindedirektor Bernd Bormann hielt eine kurze Ansprache. „Nach den drei Böllerschüssen und dem Fassanstich hat es uns alle wieder erwischt: das Marktfieber“, meinte er. Doch krank sollte doch bitte keiner während der Markt-Zeit werden.

Wenn es aber doch dazu kommen sollte und die „Kater-Krankheit“ den ein oder anderen übermannt habe, dann reiche laut Bormann ein Besuch in einer ortsansässigen Apotheke. Denn diese hätten ein „super Angebot“ extra für den Heiratsmarkt entwickelt. Für zehn Euro bekomme jeder Erkrankte dort ein Kombi-Paket mit Mitteln gegen Kopfschmerzen, Übelkeit, Insektenstiche sowie ein Desinfektionsspray. „Wir wollen doch, dass die Schausteller zu unserem 375. Jubiläum im nächsten Jahr auch wiederkommen. Also schaut in eure Brieftaschen und tauscht jenes, was dort drin sein mag, gegen Spaß und tolle Erlebnisse ein“, sagte er.

Anschließend ernannte er den diesjährigen Heiratsvermittler. Die Wahl fiel 2019 auf den Kultusminister Grant Hendrik Tonne. „Machen Sie sich keine Gedanken, Herr Kultusminister, Ihre politische Zukunft ist mit diesem Amt gesichert. Das haben schon etliche Politiker vor Ihnen gemacht“, meinte Bormann. Danach überreichte er Tonne den weißen Schal, die weißen Handschuhe sowie die Kette und setzte ihm feierlich den schwarzen Zylinder auf.

+ Gemeindedirektor Bernd Bormann weist in seiner Rede auf das spezielle Angebot der ortsansässigen Apotheken hin.

Mit den Worten „Grant der Erste“ stellte er den Heiratsvermittler den Gästen vor. „Nun kann ich ja alles verheiraten, was nicht bei drei auf dem Baum ist“, meinte der Kultusminister. Darüber hinaus bedankte er sich für die Ehre diese Aufgabe übernehmen zu dürfen und bezeichnete diese augenzwinkernd als „wichtigstes Amt in Norddeutschland“. Zu guter Letzt eröffnete Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer den Markt – und es folgten die drei Böllerschüsse.