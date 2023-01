Flecken Bruchhausen-Vilsen berät über Haushalt

Von: Mareike Hahn

Das Haus Dahrelsen 38 soll für 95 000 Euro ein neues Dach und eine neue Fassade bekommen. © Oliver Siedenberg

Bauausschuss und Wegeausschuss haben sich mit der Frage befasst, wofür der Flecken dieses Jahr Geld ausgeben will.

Br.-Vilsen – Der Flecken Bruchhausen-Vilsen muss und will auch in diesem Jahr viel Geld für notwendige und freiwillige Aufgaben ausgeben. Zwei Ausschüsse haben sich in dieser Woche mit den für sie relevanten Teilen des Haushaltsplans 2023 befasst:

Bauausschuss

Das Haus Dahrelsen 38 in Scholen soll ein neues Dach und eine neue Fassade bekommen. 95 000 Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen. In Bezug auf das Gebäude, das dem Flecken gehört (dort befinden sich Kindergarten, Jugendbox und eine Mietwohnung), erklärte Bauamtsleiter Torsten Beneke im Bauausschuss: „Das Dach ist nicht mehr regen- und vor allem nicht mehr schneesicher. Wir haben schon massive Feuchtigkeitsschäden an der Lattung.“ Die Dachkonstruktion sei sehr aufwendig, aber auch sehr schön. Hohlfalzpfannen sollen verwendet werden.

Rund 900 000 Euro investiert der Flecken voraussichtlich in den Grunderwerb. Wie berichtet, ist ein Teil des Geldes bereits in den Erwerb des alten Vilser Gemeindehauses geflossen. Außerdem habe der Flecken an der Burgstraße eine Fläche gekauft, sagte Beneke dem Ausschuss. „Das Grundstück ist für uns von Interesse“, erklärte er auf Nachfrage der Kreiszeitung. Ein Teil vorne an der Straße solle zeitnah verkauft werden, er sei für Wohnbebauung geeignet. „Der Rest ist perspektivisch vielleicht für eine Entwicklung interessant“, sagte Beneke.

Fürs alte Gaswerk sind im diesjährigen Ergebnishaushalt 28 000 Euro eingeplant. In den vergangenen drei Jahren habe es dort eine Grundwassersanierung gegeben, sagte Beneke. „Sie ist erfolgreich verlaufen, die Konzentrationen liegen seit einiger Zeit unter der Aufgreifschwelle.“ Daher könne der Flecken die Sanierung nun aussetzen. „Wir werden aber die Messstellen belassen und jeweils im Abstand von sechs Monaten eine Beprobung vornehmen“, kündigte Beneke an.

Zur Erklärung: „Beim Gaswerk wurde ganz früher Kohle vergast“, so Beneke. Dabei seien Abfallprodukte entstanden und mit der Zeit ins Grundwasser gesickert – „wie das früher war, heute würde das nicht mehr passieren“. Das Wasser sammele sich unterirdisch wie ein Fluss und sei abgepumpt, gefiltert und der Erde wieder zugeführt worden. „Nun müssen wir gucken, ob die Messwerte dauerhaft in Ordnung bleiben oder das nur eine Momentaufnahme war.“

Zurück zum Haushalt: 3 000 Euro stehen für ein Nutzungskonzept zum kleinen Archivgebäude, das sich neben dem alten Gaswerk befindet, zur Verfügung. „Darüber wollen wir uns Gedanken machen“, sagte Beneke.

Wegeausschuss

Größtes Thema im Wegeausschuss war der Posten „Entwicklung des Ortes“ im Investitionsplan. Bisher waren dafür pauschal 60 000 Euro jährlich veranschlagt worden. „In den letzten beiden Jahren wurde nichts gemacht“, sagte Bauamtsleiter Beneke. „Deshalb sind noch 118 000 Euro für diesen Zweck da.“ Daher schlage die Verwaltung vor, im diesjährigen Haushalt kein zusätzliches Geld bereitzustellen.

Die Politik wünscht sich ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept für Bruchhausen-Vilsen, ging aus mehreren Redebeiträgen hervor. Der Ausschuss kann sich vorstellen, einen Teil der 118 000 Euro für ein solches Konzept zu verwenden – es würde vielleicht 70 000 oder 80 000 Euro kosten, schätzte Beneke. Kämmerer Hannes Homfeld soll das Ganze nun so im Haushalt darstellen, dass es den rechtlichen Vorgaben entspricht. Dann wollen die Fraktionen noch mal über das Thema beraten.

Derweil sollen in diesem Jahr einige Maßnahmen im Rahmen des niedersächsischen Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ umgesetzt werden. Da wäre zum Beispiel die Gestaltung des Engelbergplatzes, wo Querungshilfen entstehen und der schmale Gehweg verbreitert werden sollen. Am Gaswerk soll ein Parkplatz angelegt und dafür Fläche gekauft werden. Und am Kohlwührensee ist eine Seeterrasse geplant, führte Beneke aus.

Des Weiteren zählte er einige für dieses Jahr geplante Maßnahmen im Bereich Straßen auf: So solle die Bollenstraße gesplittet werden. Vorgesehen sei auch, die Wegeseitenräume von Scholer Straße, Bettinghausen, Harmisser Straße und Bahlenweg zu bearbeiten. Die Platten des Gehwegs an der Ostlandstraße sollen aufgenommen und der asphaltierte Streifen verbreitert werden.

Auch soll eine Wegebaufräse zum Einsatz kommen – wo, das stehe auf einer Vorschlagsliste, die die Verwaltung den Kommunalpolitikern bald vorlegen wolle, erklärte Beneke.

Die Brücke über den Teich an der Süstedter Mühle soll 2023 saniert werden. Dafür stehen 30 000 Euro bereit. „Wahrscheinlich wird es günstiger“, sagte Beneke. Teile der Unterkonstruktion könnten erhalten bleiben. Beneke ergänzte: „Der Süster Kring will uns unterstützen. Er hatte die Brücke auch 2002 aufgebaut.“

Ein Erfolg ist das Projekt „Buntes Band“ mit dem Ziel, Blühstreifen anzulegen und so die Artenvielfalt zu fördern – im Flecken, aber auch in den anderen Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. 20 000 Euro sind 2023 für diesen Zweck im Haushalt des Fleckens eingeplant. „Das läuft sehr, sehr gut“, freute sich Beneke. Laut Insa Immoor, im Rathaus für das Projekt zuständig, legten Landwirte und Privatleute im vergangenen Jahr auf 26 Hektar Blühstreifen an.

Wie es weitergeht

Beide Ausschüsse empfahlen den Haushaltsplan. Einzig beim Punkt „integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept“ besteht noch Redebedarf, bevor der Fleckenrat die endgültige Entscheidung über den Haushalt trifft.