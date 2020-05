Flatterband weg, reicht meist nicht aus

Samtgemeinde – Niedersachsen lockert die Corona-bedingten Einschränkungen, die Samtgemeinde darf und soll diese Lockerungen an ihre Einwohner weitergeben. „Seit Dienstag beschäftigen wir uns mit nichts anderem“, sagt Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann. Donnerstag konnte über erste Konsequenzen für seinen Zuständigkeitsbereich berichten.

Das Flatterband von den öffentlichen Spielplätzen zu entfernen, war eine der Maßnahmen, die sich leicht und schnell umsetzen ließen. Vor der Öffnung mindestens eines Freibades muss es aber zu einer Sonderöffnung des Samtgemeindeausschusses kommen. „Wir dürfen die Bäder ab 25. Mai öffnen. Was aber ,unter Berücksichtigung der Personenzahl, Abstandsregelungen und Hygienevorschriften´ konkret heißt, müssen wir selbst erarbeiten“, schildert er den schwierigen Alltag hinter den immer noch verschlossenen Rathaustüren.

Während Besucher bis zum 26. Mai weiterhin nur nach telefonischer Absprache und mit Schutzmaske ausgestattet das Verwaltungsgebäude betreten dürfen, herrscht in den Büros Hochbetrieb. Nach und nach beordert Bernd Bormann seine Mitarbeiter aus dem Homeoffice zurück an den Verwaltungsstandort. Die Lockerungen der Schutzmaßnahmen bringen „für uns hier unten“ eine Menge Arbeit mit sich, beschreibt er.

Wie viele Besucher auf das Badgelände und tatsächlich ins gechlorte Wasser dürfen, müsse wie viele weitere Punkte noch erarbeitet werden. Er gehe davon aus, dass zunächst im Schwimmerbereich kein Spielen und Planschen, sondern nur Bahnenschwimmen möglich sein werde.

Landesvater Stephan Neill gab diese Woche medienwirksam bekannt, dass Kindertagesstätten wieder 40 Prozent ihrer Schützlinge betreuen dürfen. Unter welchen Voraussetzungen, blieb zunächst offen. Im Rathaus klingelten die Eltern aber bereits Sturm. Freitag legt die Verwaltung gemeinsam mit den Einrichtungsleitungen fest, welche Kinder unter das 40 Prozent-Kontingent fallen werden. „Was sagen wir den Eltern der übrigen 60 Prozent?“ Bernd Bormann stand dieser wie anderen Fragen, die sich aus den Lockerungen ergeben, zunächst ratlos gegenüber, räumt er während eines Pressegesprächs ein.

Die Samtgemeinde werde alles tun, um den Betrieb nach den Möglichkeiten hochzufahren, die das Land anbietet, versichert er. Doch ein Aber folgt sogleich. „Aber innerhalb von drei Tagen geht manches einfach nicht.“

Der Stellplatz für Wohnmobile in Bruchhausen-Vilsen ist ein Beispiel dafür. Ab Montag darf er wieder benutzt werden. Drei Werktage bleiben der Verwaltung, das Gelände dafür vorzubereiten. Allein das Absperrband zu entfernen, sei allerdings nicht ausreichend. Mittlerweile wisse man, dass 50 Prozent der Plätze belegt werden dürfen. Wie sich das vor Ort darstellen kann, muss ausgetüftelt werden. „Spätestens bis zum 18. Mai wollen wir alle Vorgaben umgesetzt haben“, kündigt er an. Und bittet weiterhin um Geduld, die die Bürger der Samtgemeinde bisher vorbildlich bewiesen hätten, lobt er ein weiteres Mal ausdrücklich. Dass die Infektionsrate bei insgesamt 14 Erkrankten in den vergangenen Wochen mit Abstand die niedrigste im Landkreis sei, sei auch der Disziplin der Einwohner geschuldet, sei er überzeugt.

Ein vergleichsweise schwieriger-, weil Sonderfall, sei die Museumseisenbahn. Als Museum dürfte sie wieder öffnen. Da sie jedoch von einem Verein betrieben werde, dessen Mitglieder sich nach geltenden Regeln noch nicht wieder versammeln dürften, müsse die Frage nach der verspäteten Saisoneröffnung weiter unbeantwortet bleiben. „Wir sind mit dem Landkreis im Gespräch und hoffen auf eine Lösung, dass der Betrieb nach dem 26. Mai aufgenommen werden kann“, sagt er. Also zu Pfingsten.

Der 26. Mai ist in der Stufenplanung von Bund und Land die nächste große Zäsur. Bis dahin öffne das Rathaus nur nach Voranmeldung, der „TourismusService“ am Bahnhof bleibe für Besucher geschlossen. Bernd Bormann vermutet, dass sich der Alltag nach diesem Datum weiter normalisieren werde, „aber ich kann nicht in die Glaskugel gucken“. Alle Aussagen treffe er daher mit dem Zusatz „voraussichtlich“.

Fest steht allerdings, denn der Samtgemeindeausschuss hat das bereits so beschlossen, dass die Gebühren für die Kindertagesstätten so lange nicht eingezogen werden, wie die Regelungen der Notbetreuung gelten, also mindestens noch im Mai. Für eine Betreuungsleistung müssen derzeit nur Eltern zahlen, deren Kinder die Einrichtungen auch besuchen, sagt Bernd Bormann.