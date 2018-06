Flanieren, feilschen und fachsimpeln

Oldtimertreffen mit Teilemarkt in Asendorf erneut gut besucht

+ Beim Bummel über die Autoschau gab es viel zu sehen – unter anderem Fahrzeuge der Marke Borgward. - Foto: Heiner Büntemeyer

Asendorf - Von Heiner Büntemeyer. Einige Mitglieder des Bremer Borgward-Clubs hatten es sich nahe der Einfahrt zur Oldtimerausstellung gemütlich gemacht. Von ihren schattigen Plätzen unter einem Baum aus konnten sie die ein- und ausfahrenden Fahrzeuge in aller Ruhe betrachten, denn zeitweise herrschte auf dem Platz am Automuseum in Asendorf Stau. „Fast ein bisschen viel Betrieb“, meinte Olaf Jordan an der Einlasskontrolle.