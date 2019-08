Flächenbrand in Brebber: B6 zeitweise halbseitig gesperrt

In Brebber ist ein Mähdrescher in Flammen aufgegangen.

Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Flächenbrand nach Brebber alarmiert worden. Dort geriet ein Mähdrescher in Brand und entzündete noch nicht abgedroschenes Stroh und Weizen.

Brebber - Zu einem Mähdrescherbrand in Brebber waren am Dienstag um 16.20 Uhr die Feuerwehren Asendorf, Bruchhausen-Vilsen, Bücken und Wietzen alarmiert worden, teilt Pressewart Cord Brinker mit.

Brandursache: ein technischer Defekt

Aufgrund eines technischen Defekts war das Fahrzeug an der Mühlenstraße/Abzweigung zur Bundesstraße 6 in Brand geraten. Dem Fahrer gelang es noch, den Mähdrescher auf eine Gemeindestraße zu fahren. Das Fahrzeug hatte jedoch bereits einen halben Hektar Stroh und einen halben Hektar Weizen, der noch nicht abgedroschen war, in Brand gesetzt.

Ein Problem seien laut Brinker die westlichen Winde gewesen. Diese trieben die Flammen auf einen großen Boxenlaufstall zu. An dem Gebäude sei jedoch kein Schaden entstanden.

Landwirte im Einsatz

Neben Tanklöschfahrzeugen, die zeitweise im Pendelverkehr Wasser zum Einsatzort brachten, halfen auch ortsansässige Landwirte mit Traktoren mit Wasser befüllten Güllefässern sowie Grubbern, zu verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiten konnten.

Die Bundesstraße war während des Einsatzes zeitweise halbseitig gesperrt. Die Nachlöscharbeiten am Mähdrescher dauerten bis etwa 18.30 Uhr an. Neben den 77 Einsatzkräften der Feuerwehren waren der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz.