Süstedter Theatergruppe feiert umjubelte Premiere von „Ahn Büx geiht nix“

Br.-Vilsen - Von Heiner Büntemeyer. Sollte man den armen Hugo Berling (gespielt von Jörg Neddermann) bedauern oder diesem Filou den heftigen Denkzettel gönnen? So oder so: Die Besucher des plattdeutschen Dreiakters „Ahn Büx geiht nix“ hätten erheblich weniger zu lachen gehabt, wenn der Einbrecher sich nicht ausgerechnet in das Apartment von Conny (Claudia Grafe) geschlichen und ihren Schmuck sowie Hemd und Hose von ihrem Liebhaber Hugo gestohlen hätte. Natürlich war es für ihn kein Vergnügen, nach dem Schäferstündchen in Unterwäsche dazustehen, aber „’n beten Risiko is jümmer“. Die Theatergruppe des TSV Süstedt sorgte am Samstagabend bei der Premiere ihres neuen Stücks jedenfalls für grenzenloses Vergnügen.

Spielleiter Sven Böhm hatte bei der Auswahl des Ensembles wieder einmal ein gutes Gespür für die richtige Rollenbesetzung bewiesen.

Die turbulente Handlung erforderte ein sicheres Agieren auf der Bühne im Gasthaus Mügge in Bruchhausen-Vilsen, die Slapsticks wirkten tatsächlich spontan, da sie offenbar besonders intensiv geprobt worden waren. Die Laiendarsteller spielten wie aufgedreht, sie waren sehr textsicher und setzten die Pointen äußerst wirkungsvoll.

Wie sich Hugo aus der misslichen Situation ohne Hemd und Hose wieder befreit, erfuhren die Zuschauer mit großem Vergnügen. Wie er die Nacht zusammen mit dem Au-Pair-Mädchen (Nane Heitmann) folgenlos übersteht, das versteht er am Morgen danach vielleicht selbst nicht ganz, weil seine Erinnerung einige Lücken aufweist. Der ausgeflippte Jimmi (Marten Brauer), sein Freund Major Weber (Heinrich Gerdes) und Desiree (Corinna Bär) können Hugo in seiner Notsituation jedenfalls nicht wirklich helfen. Connys Nachbar (Harald Stellmann), ein Polizist (Torsten Naujoks) und ein Inspektor (Kersten Stellmann) sorgen dafür, dass sich der hosenlose Fremdgänger noch weiter in einem Geflecht aus Lügen und Ausreden verheddert. Aber: Ende gut – alles gut: Am Schluss wird nichts so heiß gegessen, wie gekocht wurde.

Die Komödie von den Autoren Ray Galton und John Antrobus wurde indes „heiß“ serviert, denn optisch sorgte das Stück für einige Hingucker, und das lag nicht unbedingt an Hugo, der zwischendurch sogar in Damenkleider schlüpft – sondern an den jungen Damen, mit denen er verkehrt.

Ein Sketch vor Beginn des Hauptstücks.

Zur Tradition der Süstedter Aufführungen gehört immer ein Sketch vor Beginn des Hauptstücks. So bekommen Nachwuchsdarsteller die Chance, erste Bühnenerfahrungen zu sammeln. Den liebenswürdigen Eröffnungs-Sketch hat in diesem Jahr wieder Harald Stellmann geschrieben. Die fünf Schauspieler erhielten dafür viel Beifall. Es sollte an diesem Abend nicht der letzte gewesen sein.

Für Jörg Neddermann hatte die Vorführung noch ein Nachspiel, denn mit „Ahn Büx geiht nix“ steht er zum 25. Mal auf der Bühne. Dafür überreichte ihm Brigitte Sante, Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Amateurtheater-Verbands, die Silberne Ehrennadel des Bundes-Amateur-Theaterverbands.

Weitere Aufführungen

Wer noch keine Karte für das Stück hat, sollte sich beeilen. Die Aufführungen am Sonntag, 19. Februar, und am Sonntag, 5. März, sind bereits ausverkauft. Für die Vorstellung mit Büfett am Samstag, 25. Februar, um 18 Uhr sind noch mehrere Tickets zu bekommen. Bei den übrigen Terminen sind nur noch Einzelplätze frei: Abendvorstellungen gibt‘s an den Freitagen 27. Januar sowie 3. und 17. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr. „Theater mit Frühstück“ heißt es an den Sonntagen 5. und 26. Februar um 9.30 Uhr. Kaffee und Kuchen bekommen die Zuschauer am Samstag, 4. März, um 14.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es telefonisch unter 04240/1561 bei Helga Zierath.