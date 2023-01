Feuerwehrhaus Engeln ein „Vorzeigeobjekt“

Von: Mareike Hahn

Geräumig und funktionell ist die neue Fahrzeughalle.

Engeln – Ein Knopfdruck, und das Haus erwacht: Türen und Tore öffnen sich, das Licht geht drinnen und draußen an, die Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle startet. Ortsbrandmeister Stephan Castens und sein Stellvertreter David Nietfeld sind stolz auf diese und viele andere Funktionen des „Vorzeigeobjekts“. So nennen sie das Ergebnis einer 780 000 Euro teuren Baumaßnahme in Engeln: Das Feuerwehrhaus wurde umgebaut und um eine Fahrzeughalle erweitert.

Was lange währt, wird endlich gut: Mehr als vier Jahre dauerte es von den ersten Plänen, die Ende 2016 auf den Tisch kamen, bis zum tatsächlichen Baubeginn. Der Umbau des alten, 1950 errichteten Feuerwehrhauses startete am 20. Februar 2021. Fast alle Handwerksarbeiten wurden von Firmen aus der Umgebung übernommen. Nun ist – bis auf ein paar Kleinigkeiten – alles fertig. Und Castens und Nietfeld ist beim Gang durch die Räume die Freude anzumerken. Mit Begeisterung zeigen sie, was alles in den rund 350 Quadratmetern steckt.

Da wäre etwa der großzügige Schulungsraum mit Sitzplätzen für 20 Leute, Beamer, Smartboard und angegliederter Küche. Dort, wo sich früher die Halle für das Tanklöschfahrzeug befand. Von der Küche geht ein kleiner Hauswirtschaftsraum mit großem Kühlschrank ab. „Früher hatten wir nur einen Ofen und eine Herdplatte“, erinnert sich Castens. „Jetzt können wir hier bei einer Veranstaltung alles managen.“

Ebenso wie der Schulungsraum zweigt vom Flur die Herrenumkleide ab. „Früher hatten wir unsere Einsatzsachen zu Hause“, erklärt Nietfeld. Heute stehen rote Spinde für Kleidung und Helme bereit. In der Umkleide soll künftig, ebenso wie in der Fahrzeughalle, ein Bildschirm anzeigen, wer nach einer Alarmierung unterwegs zum Feuerwehrhaus ist. „Die Leute drücken zu Hause einen Button, und hier sehen wir, ob sie kommen“, erklärt Castens. „So kann man schneller entscheiden, ob nachalarmiert werden muss“, ergänzt Nietfeld.

Durch die Tür geht es über einen weiteren Flur zur Damenumkleide. Fünf der 43 aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr Engeln sind weiblich. Neben Sanitäranlagen für Damen und Herren gibt es auch ein Behinderten-WC. Nicht zu vergessen die Unisex-Dusche und ein kleiner Raum daneben, gedacht für Atemschutzgeräte.

Eine weitere Tür führt vom Flur in einen „Zwischenbau“, der beispielsweise als Lager für Geräte dienen soll. Davon ab geht die neue Fahrzeughalle. Um Platz genug für den Anbau zu haben, hat die Samtgemeinde Grundstücksfläche dazu gekauft.

„Die Fahrzeughalle erfüllt den neuesten Standard“, sagt Castens. Für die Engelner Fahrzeuge gilt das indes nicht. Das alte Tanklöschfahrzeug (TLF) mit dem Baujahr 1988 soll Mitte, Ende dieses Jahres durch ein TLF 3 000 ersetzt werden. „Vorher ging das nicht, weil wir nicht genug Platz hatten“, erklärt Castens. Immerhin sei das neue Fahrzeug etwa ein Drittel länger und höher als das alte.

Zusätzlich hoffen die Engelner, auch für das Anfang der 90er gebaute Tragkraftspritzenfahrzeug bald einen Ersatz zu erhalten. „Im Frühjahr soll es erste Gespräche geben“, sagt Castens.

Lächelnd blickt er sich in der Fahrzeughalle um. Dann bittet er seinen Stellvertreter, doch mal den sogenannten Notschalter zu drücken, der sich direkt neben der Eingangstür befindet. Nietfeld verschwindet, kurz darauf wird es hell, geht die Tür auf, fahren die Tore hoch. Eine Ampel zeigt, ob die Fahrzeuge schon starten können. „Die Funktionalität ist sensationell“, freut sich Castens. Und spart Zeit: „Keiner muss mehr hektisch den Lichtschalter suchen. Ein Knopfdruck, dann ist alles erledigt“, sagt Nietfeld. Übrigens dauert es eine Viertelstunde, dann schließen sich Türen und Tore automatisch, das Licht geht wieder aus.

„Vorzeigeobjekt“ nennen Ortsbrandmeister Stephan Castens (links) und sein Stellvertreter David Nietfeld das umgebaute und erweiterte Gebäude. © Hahn, Mareike

Wenn das neue TLF da ist, wollen die Engelner zur offiziellen Einweihung einladen. Dann möchte Castens der Samtgemeinde dafür danken, die Baumaßnahme bewilligt und bezahlt zu haben. Und dann will er verraten, wie viele Stunden Eigenleistung die Feuerwehr genau erbracht hat.

Auf jeden Fall haben die Mitglieder einiges geleistet. Zunächst kümmerten sie sich um die Abrissarbeiten. Der Altbau, an den 1974 links und rechts Fahrzeughallen angebaut worden waren, wurde bis auf die Grundmauern entkernt.

Auch die Pflaster- und die Malerarbeiten waren Aufgabe der Feuerwehr. Hinter dem Gebäude, dort, wo die Grillhütte steht, soll im Frühjahr noch gepflastert werden.

Während der Bauzeit parkten die Einsatzfahrzeuge bei Landwirten. „Das war schon eine Erfahrung“, sagt Castens lachend. „Da stand dann schon mal ein Auto einem Trecker im Weg.“ Ein Landwirt brachte extra noch ein Licht an, damit die Feuerwehrleute beim Start eines Einsatzes nicht komplett im Dunkeln standen. Jetzt freuen sie sich über „Luxus pur“ im neuen Gebäude.

Castens hofft, dass die modernen Räumlichkeiten auch dabei helfen, Neulinge für die Feuerwehr zu begeistern. „Wir müssen junge Leute rankriegen“, betont er. „Die Altersgruppe von 16 bis Anfang 20 fehlt komplett.“ Mehrere aktive Mitglieder wechseln in absehbarer Zeit zu den Alterskameraden. „Dann fehlt Nachwuchs, der nachrückt. Zumal die Ausbildung ja auch ein paar Jahre dauert.“ Immerhin sind zwei Engelner in der Jugendfeuerwehr aktiv, berichtet Castens. Er hat schon einen Effekt durch den Umbau bemerkt: „Der Zusammenhalt in der Truppe hat sich positiv geändert.“