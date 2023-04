Feuerwehr trainiert für Olympia

Von: Oliver Siedenberg

In Asendorf trafen sich 21 Gruppen aus sechs Bundesländern, um sich für die Wettbewerbe nach internationalen Richtlinien vorzubereiten. Dabei gehen es die Feuerwehren sportlich an. Bei den olympischen Spielen im vergangenen Jahr benötigte die beste Gruppe keine 30 Sekunden, um einen Löschangriff aufzubauen. Die Ergebnisse in diesem ersten Trainingslager waren (noch) nicht ganz so fix.

