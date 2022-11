Feuerwehren trainieren im Brandcontainer

Von: Anne-Katrin Schwarze

Br.-Vilsen – Mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz verschwinden im dicken Rauch, beißender Brandgeruch liegt in der Luft, es knallt und poltert laut. Plötzlich schlagen große Flammen aus dem Container. Was klingt wie ein dramatischer Großeinsatz, ist diesmal eine Übung. Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer.

1 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

2 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

3 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

4 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

5 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

6 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

7 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

8 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

9 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

10 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

11 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

12 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

13 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

14 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

15 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

16 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

17 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

18 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

19 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

20 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

21 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

22 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

23 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

24 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

25 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

26 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

27 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

28 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters

29 / 29 Die Feuerwehren trainieren den Einsatz unter Atemschutz in einem Brandcontainer © Feuerwehr/Christian Wolters