Spezialeinheit: Feuerwehr stellt die Brandsicherheitswache beim Brokser Heiratsmarkt

Von: Anne-Katrin Schwarze

Ortsbrandmeister Andreas Steen (links) und sein Stellvertreter Frank Zschoche-Wolff studieren den Marktplan. © Privat

Br.-Vilsen – Der Brokser Heiratsmarkt (25. bis 29. August) ist für viele in der Region ein fester Termin im Kalender. Auch für die Ortsfeuerwehren Engeln und Bruchhausen-Vilsen, nicht nur wegen der räumlichen Nähe. „Auf dem Brokser Markt stellen wir jeden Tag eine Brandsicherheitswache“, informiert Bruchhausen-Vilsens neuer Ortsbrandmeister Andreas Steen. Das bedeutet, die Feuerwehr bezieht für den Fall der Fälle direkt auf dem Marktplatz Stellung und könnte dort trotz Gewimmels innerhalb kürzester Zeit eine Einsatzstelle erreichen.

Schon lange im Voraus beginnen die Planungen dafür. „Der Ortsbrandmeister und sein Stellvertreter, Frank Zschoche-Wolff, erstellen einen Dienstplan und nehmen an mehreren Sitzungen teil“, berichtet Pressesprecher Detlef Wessels. Das organisatorische Gerüst steht allerdings seit Jahren. „Es ist dokumentiert, dass die Ortsfeuerwehr diese Aufgabe seit den 1960er-Jahren übernimmt“, teilt Wessels mit.

Die Feuerwehr aus Engeln hat beim Brokser Heiratsmarkt ein wachsames Auge auf die Abschussvorrichtungen des Feuerwerks. © Feuerwehr

In zwei, sonntags und dienstags in drei Schichten stehen mindestens vier Feuerwehrkräfte auf dem Gelände einsatzbereit zur Verfügung“, gibt Zschoche-Wolff Einblick in den Dienstplan. Zwischen 1 Uhr und dem Beginn am Folgetag gibt es zudem einen Bereitschaftsdienst. Schichtwechsel ist jeden Abend um 20 Uhr.

„Einen nennenswerten Brandeinsatz hat es auf dem Markt noch nie gegeben,“ weiß Detlef Wessels. Damit das so bleibt, patrouillieren die Diensthabenden unter Leitung eines Gruppenführers über den Marktplatz und achten zum Beispiel darauf, dass die Hydranten nicht blockiert werden, die zur Löschwasserversorgung gebraucht werden.

Am Freitagabend gibt es sogar eine „Spezialeinheit“: Die Ortsfeuerwehr Engeln unterstützt die Brokser Feuerwehrleute und stellt in unmittelbarer Nähe der Pyrotechniker den Brandschutz während des Feuerwerks sicher. „Zu dritt achten wir zum Beispiel auf herabfallende Glutnester und löschen diese ab“, erklärt Engelns stellvertretender Ortsbrandmeister David Nietfeld. Außerdem habe die Feuerwehr ein Auge darauf, dass das Publikum den Abschussvorrichtungen nicht zu nahe komme. Sollte es zwischen Freitag und Dienstag zu einem Einsatz außerhalb des Marktgeländes kommen, unterstützen die Mitglieder aus Engeln ihre Kameraden aus Bruchhausen-Vilsen. „So können wir die Brandsicherheitswache immer aufrecht erhalten“, sagt Detlef Wessels.

Die Feuerwehr aus Bruchhausen-Vilsen übernimmt den Brandsicherheitswachdienst beim Brokser Heiratsmarkt. © Privat

Damit alle die besondere Logistik während des Großereignisses kennen, sei der Markt mindestens einmal Thema während der Ausbildungsdienste, berichtet Steen. „Dabei begehen wir auch das Marktgelände, begutachten unseren Standplatz und sprechen die aktuellen Einsatzkonzepte durch.“ Die Feuerwehr investiere auch für den Markt viele Stunden ehrenamtlicher Arbeit, führt Wessels aus.

„Darüber sind wir sehr dankbar“, betont Marktmeister Ralf Rohlfing. In seinem Alltag im Rathaus Bruchhausen-Vilsen ist er praktischerweise auch für die Feuerwehren zuständig. „Die Zusammenarbeit ist toll – alle verfolgen das gleiche Ziel“, sagt er aus Perspektive der Marktleitung.

Die Brandsicherheitswache sei eine behördliche Auflage und falle in das Aufgabengebiet der Feuerwehren. „Umso glücklicher sind wir alle über das Engagement aller Kameraden, während alle anderen feiern“, sagt Andreas Steen.

In diesem Jahr ist die Feuerwehr erstmals gemeinsam mit dem Roten Kreuz auf dem Parkplatz am Sportplatz zu finden. „So können wir uns gegenseitig schneller unterstützen und abstimmen“, benennt Detlef Wessels einen wesentlichen Vorteil. Dass die Feuerwehr die Verpflegung und Aufenthaltsmöglichkeiten des DRK mit benutzen darf, mache den Dienst angenehmer. Am früheren Standplatz hinter dem Jugendhaus gab es kaum andere Möglichkeiten, als die Dienstzeit im Fahrzeug abzusitzen.

Dass die anderen Ortsfeuerwehren in der Samtgemeinde im Ernstfall für Bruchhausen-Vilsen einspringen, sei Ehrensache. Bei einem schweren Autounfall auf der B6 mit tödlichen Folgen und dem Brand eines Wohnhauses im engbebauten Ortsteil Bruchhausen war diese Solidarität bereits notwendig, erinnert Detlef Wessels.