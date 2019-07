Feuer in Weseloh: Werkstatt, Lagerhalle und Schweinestall in Flammen

Eine Werkstatt samt Lagerhalle und ein angrenzender Schweinestall brennen in Weseloh (Bruchhausen-Vilsen) in voller Ausdehnung. Mehrere Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde sind vor Ort.

Weseloh - Die Feuerwehr wurde am Freitag gegen 18.30 Uhr nach Weseloh alarmiert. Eine Werkstatt mit Lagerhalle und ein angrenzender Schweinestall an der Weseloher Straße stehen in Flammen, teilt Feuerwehrpressesprecher Florian Faust auf Anfrage von kreiszeitung.de mit. Mehrere Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen sind vor Ort, zwei Drehleitern im Einsatz. Weitere Infos folgen.