Von einer Privatparty zum „Hill of Dream"-Festival: Tausende erwartet

Das Festivalgelände in Süstedt aus der Vogelperspektive: Dem Veranstaltungsbereich schließt sich ein Zeltplatz an. Es folgt ein Abschnitt für Wohnmobile. Den Abschluss bildet ein Feld, das als Parkplatz genutzt werden soll. Für die Festivaltage ist eine Einbahnstraßenregelung mit Parkverboten eingerichtet. © Sigi Schritt

Ein Acker in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen verwandelt sich von Minute zu Minute zu einem Festivalgelände, auf dem bis zu 4 000 Besucher feiern können. Beim „Hill of Dream“-Festival sind drei Bühnen aufgebaut, vor dem die Gäste ausgelassen Party machen können.

Br.-Vilsen – Der Countdown läuft: Auf einem Acker in Süstedt herrscht emsiges Treiben. An einer Stelle wird noch an einer Bühne gearbeitet, an einer anderen wird ein Verpflegungsstand aufgebaut. Ein Feld in der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen verwandelt sich von Minute zu Minute zu einem Festivalgelände, auf dem heute und morgen bis zu 4 000 Besucher feiern können.

Von Nervosität keine Spur: Sven Kliesch gibt sich gelassen. Er und sein Freund Steffen Nolte aus Süstedt organisieren das „Hill of Dreams“-Festival. Die Veranstaltung hat sich aus einer kleineren Privatfeier im Ort entwickelt. Daraus ist innerhalb von sieben Jahren ein Open-Air-Festival geworden, bei dem die Besucher zelten oder auch in Wohnmobilen übernachten können.

Was die vielen Gäste nach Süstedt lockt? 35 musikalische Acts – es sind Größen der Elektromusik-Szene ebenso dabei wie neue Talente und erfahrene Partystimmungsgaranten wie DJ Toddy, der auch beim Bremer Sechstagerennen auflegt oder das Remmerzelt beim Brokser Heiratsmarkt in Stimmung bringt. In Sachen Elektromusik, so Veranstalter Sven Kliesch, sind „die Headliner Eskei83, Hbz sowie Le Shuuk“.

Bis die ersten Festivalgäste kommen, muss noch sprichwörtlich in die Hände gespuckt werden. Eine von insgesamt drei Bühnen ist noch nicht aufgebaut. Es müssen ebenso einige der acht Getränkestände sowie Verpflegungsstellen aufgestellt und die Einlasskontrolle mit Geräten ausgestattet werden.

Strom sei längst da, sagt Sven Kliesch. „Dafür sorgen zehn Generatoren, die etwa 800 Kilowatt Leistung bringen.“

Mehr als 120 Festival-Mitarbeiter werden vor und hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen, ist sich Kliesch sicher. Außerdem sorgen DRK und Feuerwehr für Sicherheit.

Der Organisator bittet die Anreisenden, auf die Einbahnstraßenregelung zu achten, die extra für die Veranstaltung eingerichtet worden ist. Die Autos sollten nur auf dem Parkplatz-Areal abgestellt werden – anderswo würden Rettungswege blockiert und deshalb müsste abgeschleppt werden.

Und was sagen die Anwohner zu diesem Event? Doris und Holger Leue loben das Projekt. „Die Jungs haben mit allen Nachbarn gesprochen und uns informiert, was sie vorhaben“, sagt Doris Leue. „Es ist laut, aber das ist nur einmal im Jahr. Und wir haben Gutscheine für Speisen bei Bruchhauser-Vilser Gastronomen bekommen.“

Für Sven Kliesch und Steffen Nolte sind die Stunden vor Veranstaltungsbeginn besonders: Es entsteht das auf dem Acker, was zuvor monatelang auf dem Computer geplant wurde. Das „Hill of Dreams“-Festival sei für die beiden ein intensives Hobby, so Kliesch. Er promoviert an der Medizinischen Hochschule in Hannover, Nolte ist Landwirt.

Doris Leue mit Enkelin Jette sind Nachbarn und freuen sich auf das Festival. © Sigi Schritt

Sven Kliesch vor der Hauptbühne: „Wir sind voll im Zeitplan.“ © Sigi Schritt

