Hill of Dreams in den Startlöchern: kreiszeitung.de verlost Tickets

Festival am 28./29. Juni

+ © Andree Wächter Das Hill of Dreams findet am 28. und 29. Juni in Süstedt statt. © Andree Wächter

Auch 2019 sind alle Traumtänzer wieder in Süstedt willkommen, und zwar am Freitag und Samstag. Denn dann findet zum vierten Mal das „Hill of Dreams“-Festival am Freidorfer Weg statt.