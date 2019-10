Feier im Forum: „25 Jahre Integration in den Kindergärten“

+ Mit der Integrationsgeschichte Bruchhausen-Vilser Kindergärten auf einer Bildrolle posierten derzeitige Mitarbeiterinnen der Integrationsgruppen während der Eröffnung der Feier „25 Jahre Integration in den Kindergärten der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen“ im Forum. Rechts im Bild Fachberaterin Antje Lüllmann. Foto: Horst Friedrichs

Br.-Vilsen - Von Horst Friedrichs. „Der Rat der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen hat die Dinge selbst in die Hand genommen und nicht auf den rechtlichen Rahmen gewartet.“ So beschrieb Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann am Samstagvormittag den Beginn der Integration in den Kindergärten der Samtgemeinde. Das war vor 25 Jahren und gab jetzt Anlass zum Rückblick während einer Jubiläumsfeier im Forum des Schulzentrums in Bruchhausen-Vilsen. Die Eröffnungsrede zu der festlichen Veranstaltung hielt Bernd Bormann vor zahlreichen Zuhörern in den bereits für das Fest am Nachmittag bunt und vielfältig gestalteten Räumen. Bormann schilderte die grundlegend positive Haltung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen zur Integration von Kindern mit Beeinträchtigungen. Es sei ein langer Weg bis zur Inklusion, mit der Überwindung von Exklusion und Separation. Der Samtgemeindebürgermeister dankte den Mitarbeiterinnen in den Kindergärten sowie Fachberaterin Antje Lüllmann und ihren Mitstreiterinnen für die in 25 Jahren geleistete Arbeit und fügte augenzwinkernd hinzu: „Heute werde ich nicht das letzte Wort haben – angesichts der anwesenden Frauenpower.“ Einige Ratsmitglieder mehr, so der Samtgemeindebürgermeister, hätte er sich unter den Besuchern schon gewünscht.