Fehlende Laternen und Ausgleichsflächen

Schwarme – Das Thema Beheizung des Freibads Schwarme hätte Hermann Schröder (Unabhängige Wählergemeinschaft, UWG) gerne im öffentlichen Teil der Sitzung des Schwarmer Rats am Mittwochabend behandelt. Aus rechtlichen Gründen sei dies jedoch nicht möglich, sagte Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg (SPD). Wie berichtet, besteht die Idee, auf dem Gelände des Freibads am Mühlenweg ein Blockheizkraftwerk (BHKW) zu errichten. Im nicht-öffentlichen Teil habe das Gremium mehrheitlich beschlossen, das Projekt im Jahr 2020 anzugehen, teilt Gemeindedirektor Bernd Bormann auf Nachfrage mit. Im nächsten Schritt soll eine Ausschreibung in Auftrag gegeben werden. Eine endgültige Entscheidung falle bei der Sitzung im Februar im Rahmen der Haushaltsplanberatungen. Finanziert würde die Maßnahme über die Gemeinde Schwarme. Die Samtgemeinde sei wahrscheinlich diejenige, die sich um die Ausschreibung und Vergabe kümmert. Das Freibad und die angrenzenden Gebäude sind ihr Eigentum. Zu den Kosten konnte Bernd Bormann zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben machen. Das BHKW würde neben dem Wasser und dem Bad auch das Café, die Sporthalle und die Umkleideräume beheizen. Der neben der Wärme erzeugte Strom könne zudem ins öffentliche Netz eingespeist werden.

Gewerbegebiet

Über den Tagesordnungspunkt der ersten Erweiterung des Bebauungsplans (B-Plans) „Gewerbegebiet an der Grasrennbahn“ stimmten die Ratsmitglieder nicht ab. Es gebe laut Bernd Bormann ein Problem. „Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens müssen wir für Ausgleich sorgen“, sagte er mit Blick auf Versiegelungen in dem rund sechs Hektar großen Gebiet, das sich an das bereits bestehende Gewerbegebiet anschließen soll. Diese Ausgleichsflächen müssten mit einem Beschluss explizit benannt werden. „Und wir haben zurzeit schlichtweg keine“, fügte er an. Eine Auslegung des B-Plans könne daher nicht empfohlen werden. Bis zu den Haushaltsplanberatungen im Februar soll eine Lösung gefunden sein.

Wettbewerb

Die Ratsmitglieder sprachen sich einstimmig gegen eine erneute Teilnahme am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ des Landkreises im Jahr 2020 aus. 2017 erreichte die Gemeinde Schwarme den dritten Platz. „In zwei Jahren kann sich ein Dorf nicht grundlegend ändern“, sagte Hermann Schröder.

Laternen

Johann-Dieter Oldenburg brachte den Antrag vor, mehrere neue Laternen in dunklen Bereichen im Ort zu installieren. Hermann Schröder regte an, eine neue Technik zu nutzen, sodass „die Lampen nur angehen, wenn man in Sichtweite ist“. Pro Lampe entstünden laut Bernd Bormann Kosten von rund 2 000 Euro.

Kotbeutelspender

Zudem regte der Bürgermeister an, weitere Hundekotbeutelspender und Behälter für die Entsorgung aufzustellen, und zwar im Kirchweg und im Spielplatz Im Fleut. Er sprach von Kosten von rund 500 bis 600 Euro. Eine Anwohnerin nannte zudem den Bereich bei der Hundepension als Standort.

Reinigung von Gullys

Johann-Dieter Oldenburg brachte auf Hinweis einiger Anwohner den Vorschlag an, die Gullys in gewissen Bereichen nicht mehr nur einmal, sondern zweimal jährlich durch den Bauhof reinigen zu lassen. Zuständig sei laut Bernd Bormann der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung. Die Kosten für eine zusätzliche Reinigung würde die Gemeinde Schwarme tragen. Die Anregungen des Bürgermeisters würden im Rahmen der Haushaltsplanberatungen besprochen werden.

Dunkelampel

Ratsherr Hermann Schröder erkundigte sich nach der sogenannten Dunkelampel, der geplanten Querungshilfe an der Landesstraße 331 im Bereich des NP-Markts. Wie berichtet, muss die Gemeinde – und nicht das Land – die Ampel zahlen. Denn: Die Querungszahlen sind nicht hoch genug. Im Februar habe die Gemeinde laut Bernd Bormann im Haushalt die Mittel für die Errichtung bereitgestellt. Anfang April sei der Versuch gestartet worden, Zuwendungen zu erhalten – mit negativem Bescheid. Im Juli gab es einen Ortstermin mit der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. „Danach hat uns das Straßenbauamt mitgeteilt, dass es entgegen der ursprünglichen Ankündigung nicht mehr in der Lage ist, die Planung, die Ausschreibung und den Bau durchzuführen, sondern, dass wir dafür wohl selber zuständig wären“, sagte Bernd Bormann. „Wir sind dabei, ein Planungsbüro zu beauftragen.“ Dies übernehme Ausschreibung, Bau und Bauüberwachung. Die Kosten liegen dann voraussichtlich nicht mehr bei 30 000, sondern bei 50 000 Euro.

Wohnung für Senioren

Die Specht-Gruppe aus Bremen möchte in Schwarme seniorengerechte Wohnungen errichten (wir berichteten). Die Planungen seien vom Grundsatz her fertig, führte Bernd Bormann auf Nachfrage von Hermann Schröder aus. 2020 soll der B-Plan beschlossen werden. Die Absicht sei, bis August 2021 fertig zu sein, „zusammen mit dem neuen Kindergarten“.