Rat fasst Beschluss um Beschluss

Dille - Der Samtgemeinderat Bruchhausen-Vilsen fasste während seiner Sitzung am Donnerstagabend im Gasthaus Dillertal in Dille einige Beschlüsse.

Klimaschutzkonzept

Einstimmig beschloss der Rat, im kommenden Jahr ein Klimaschutzkonzept zu entwickeln. Im Haushalt stehen dafür 10 000 Euro bereit. Ulf Schmidt (Die Grünen), Dr. Rudolf von Tiepermann (CDU) und Hermann Schröder (Unabhängige Wählergemeinschaft, UWG) begrüßten den Beschluss. Schröder sprach in diesem Zusammenhang das am Vortag vom Schwarmer Rat auf den Weg gebrachte Blockheizkraftwerk (BHKW) für die Beheizung des Schwarmer Freibads an (wir berichteten). „Da machen wir jetzt etwas, das mit dem Klimaschutzkonzept nicht vereinbar ist“, sagte er. Schwarmes Bürgermeister Johann-Dieter Oldenburg (SPD) erklärte: „Die Heizungsanlage ist 30 Jahre alt und muss erneuert werden. Mit dem BHKW beheizten wir dann ja nicht nur das Freibad, sondern auch die Turnhalle. Viele Schulklassen sind nicht ins Freibad gegangen, weil ihnen das Wasser zu kalt war.“

Jahresabschluss 2018

Der Rat folgte der Empfehlung des Betriebsausschusses und stellte die Richtigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2018 fest. Er entlastete die Betriebsleitung für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs. Der Jahresgewinn in Höhe von insgesamt 251.636,26 Euro soll wie folgt verwendet werden: Ein Betrag von 189.448,58 Euro wird als Eigenkapitalverzinsung für den Bereich der Schmutzwasserentwässerung sowie ein Betrag von 62.187,68 Euro als Eigenkapitalverzinsung für den Bereich der Niederschlagsentwässerung an den Haushalt der Samtgemeinde abgeführt.

Ulrike Lampa-AufderHeide (Die Linke) regte an, den Jahresgewinn als Gebührenminderung an die Bürger weiterzugeben. Dem folgte der Rat nicht. Lampa-AufderHeide enthielt sich bei der Abstimmung zur Verwendung des Jahresgewinns und der Feststellung der Richtigkeit des Jahresabschlusses.

F-Plan Windenergie

Den Aufstellungsbeschluss für die 102. Änderung des Flächennutzungsplans (F-Plans) Windkraft fasste der Rat einstimmig. Notwendig wird diese Änderung vor allem aufgrund der Änderung rechtlicher Rahmenbedingungen. Marlies Plate (Die Grünen) betonte, „dass diese Änderung ein gemeinsamer Schritt sein sollte. Bei der letzten Änderung gab es keine einvernehmliche Lösung. Es wäre schön, wenn das diesmal anders wird“. Auch Michael Albers (SPD) wünschte sich, „dass alle Gemeinden mitgenommen werden“.

Zusätzliche Ausgaben

„Einige Projekte haben sich doch sehr verteuert“, bedauerte die Ratsvorsitzende Claudia Staiger (CDU). Außerplanmäßige Ausgaben sind die Folge. Konkret geht es um höhere Personalaufwendungen (60.000 Euro), die Sanierung des Schulzentrums (60.000 Euro), den Neubau des Kindergartens in Bruchhausen-Vilsen (118.000 Euro) und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Süstedt (110.000 Euro). Der Rat stimmte der Bereitstellung der außerplanmäßigen Auszahlungen einhellig zu.

Einwohnerfragestunde

Peter Henze begrüßte, dass die Samtgemeinde ein Klimaschutzkonzept entwickeln will. Er erkundigte sich, ob es eine Bürgerbeteiligung geben werde. Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann: „Wir arbeiten erst mal mit der Klimaschutzagentur des Landes zusammen. Eine Bürgerbeteiligung könnte ich mir vorstellen, weiß aber nicht, ob das so geplant ist.“ Henze sprach das für den Brokser-Markt-Dienstag im Jahr 2020 geplante zweite Feuerwerk an. „Wollen Sie angesichts der aktuellen Diskussion um Feuerwerke daran festhalten?“, fragte er. Bormann antwortete: „Der Flecken hat für die Feierlichkeiten einen Arbeitskreis gebildet, dort entstand die Idee des zweiten Feuerwerks. Ich nehme die Anregung gerne mit in den Arbeitskreis.“

