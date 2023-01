Familie Brüning verpachtet die Klostermühle Heiligenberg

Von: Regine Suling-Williges

Die Klostermühle Heiligenberg bekommt neue Pächter. © Suling-Williges, Regine

„Ab Mitte März verpachten wir die Klostermühle Heiligenberg“, bestätigt Juliane Brüning, was bereits gemunkelt wird. „Sie zu beleben, ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt die Forsthaus-Chefin. Sie habe ein engagiertes Trio gefunden, das die Klostermühle künftig bewirtschaften wolle, jetzt aber noch nicht an die Öffentlichkeit möchte. Ab Frühjahr werde es wieder ein À-la-carte-Geschäft geben, so, wie es mit dem Kauf 2015 geplant und bis zum Ausbruch der Pandemie umgesetzt war.

Zuletzt hatte Familie Brüning die Mühle vor allem für Tagungen genutzt. Das ändert sich nun: „Wir haben einander gefunden, das ist eine nach vorne gerichtete Zusammenarbeit“, freut sich Juliane Brüning über „die guten Gespräche“ mit den neuen Pächtern, die ihr Angebot und ihre Pläne in Kürze umfassend präsentieren wollen. „Das Gästehaus betreiben wir weiter selbst“, unterstreicht sie. Die Pächter bewirtschaften die Klostermühle inklusive der Terrassen mit einem neuen gastronomischen Angebot. Damit beginnt in wenigen Wochen ein neues Kapitel der Mühle aus dem 13. Jahrhundert. ine, Foto: regine Suling-Williges