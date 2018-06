Landkreis weiht Radreparaturstation an Klostermühle ein

Bequem reparieren

+ © Neu Landrat Cord Bockhop, Martin Fahrland von der Mittelweser-Touristik und Juliane Brüning von der Klostermühle Heiligenberg (von links) freuen sich über die neue Fahrrad-Reparatursäule. © Neu

Heiligenberg - Der Landkreis Diepholz setzt auf Fahrradtourismus. Um den Service für Radler noch weiter auszubauen, gibt es neben vielen Lufttankstellen jetzt auch zwei Fahrrad-Reparaturstationen im Kreis – eine in Lembruch und seit Kurzem auch eine an der Klostermühle Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen.