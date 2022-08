Oh, wie schön ist der Heiratsmarkt: Der Montag in Bilder

Von: Marcel Prigge

Teilen

Von wegen Katerstimmung: Auch am Montag zeigt sich der Brokser Heiratsmarkt von der schönen Seite. Essen, kalte Getränke und spannende Fahrgeschäfte konnten sowohl Groß als auch Klein am Montag in Bruchhausen-Vilsen genießen.

1 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

2 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

3 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

4 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

5 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

6 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

7 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

8 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

9 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

10 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

11 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

12 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

13 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

14 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

15 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

16 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

17 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

18 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

19 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

20 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

21 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

22 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

23 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

24 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

25 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

26 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

27 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

28 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

29 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

30 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

31 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

32 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

33 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

34 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

35 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

36 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

37 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

38 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

39 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

40 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge

41 / 41 Fahrgeschäfte und leckeres Essen: Der Montag auf dem Brokser Heiratsmarkt. © Prigge