Asendorfer Bürger gründen Whatsapp-Gruppe für mehr Mobilität

Asendorf - Von Karin Neukirchen-Stratmann. „Fahren wir zusammen?“ Diese Frage wird man in Asendorf in Zukunft öfter hören, beziehungsweise lesen. Der Grund: In Sachen Mobilität auf dem Land geht Asendorf jetzt einen Schritt weiter. „Um zu schauen, wie man die Mobilität im ländlichen Raum steigern kann, wurde im Gemeinderat eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gegründet“, erklärt Jens Grimpe bei der Vorstellung des Projekts.

Grimpe (SPD), selber Ratsmitglied, ist ebenso Teil der Arbeitsgruppe wie seine Ratskollegen Lothar Dreyer (Unabhängige Wählergemeinschaft), Heinfried Meyer (SPD) und Joachim Dornbusch (Die Grünen). Dazu gestoßen sind Alfred Wilke, der sich in der Flüchtlingsbetreuung in Asendorf engagiert, und Siegrud Steinbrügger, Vorsitzende des Ortsvereins Asendorf des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).

„Wir haben überlegt, wie es mit der Mobilität in Asendorf aussieht, was andere Gemeinden machen und was man hier machen kann“, sagt Jens Grimpe. Für die Flüchtlingsbetreuung, bei der oft Fahrten anfallen, gibt es bereits eine Whatsapp-Gruppe. Über den Dienst Whatsapp können Benutzer unter anderem Textnachrichten versenden – sowohl an Einzelpersonen als auch innerhalb von Gruppen. „Warum nur für Flüchtlinge? Warum nicht für alle Bürger?“, fragten sich die Initiatoren laut Jens Grimpe.

Aus der überschaubaren Gruppe, in der Fahrer im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung koordiniert werden, entsteht so eine Gruppe für alle Personen in Asendorf, die eine Mitfahrgelegenheit suchen oder anbieten.

„Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, teilt das der Gruppe möglichst weit im Voraus mit, und zwar unter Angabe von Name, Datum, Ziel und Zeit“, erklärt Grimpe das Prozedere. Wer dann aus der Gruppe als Fahrer das gleiche Ziel hat, teilt dies ebenfalls mit, und schon können sich Fahrer und Mitfahrer absprechen.

Auch bereits bestehende Mitfahrer-Apps hat sich die Arbeitsgruppe angesehen, „doch das ist meist kostenpflichtig, läuft eher in Großstädten. Die Whatsapp-Gruppe ist einfach und kostengünstig“, sagt Grimpe.

Auch Siegrud Steinbrügger freut sich über dieses neue Mobilitäts-Angebot, vor allem aus Sicht der Senioren. „Mittlerweile haben ja auch die älteren Mitbürger ein Handy, und sollte jemand nicht damit klarkommen, gibt es sicher einen Familienangehörigen oder Nachbarn, der helfen kann“, ist sie zuversichtlich.

Die Arbeitsgruppe ist sich einig: „Die Mitfahrer-App ist ein Baustein für mehr Mobilität im Dorf neben dem öffentlichen Nahverkehr.“

Wer Mitglied der Whatsapp-Gruppe werden möchte, kann sich bei Alfred Wilke als Administrator der Gruppe unter 0173/3538038 per Whatsapp mit Namen und Adresse melden. Er nimmt den Interessenten dann in die Gruppe auf.