. . . und ewig sprudeln die Quellen

Wünschequelle heißt die Heilquelle nördlich der Wallanlage im Volksmund (links). Am Taleingang zu ihr steht das Kunstwerk „Hang zur Kunst“ von Reiner Seliger, das im Anklang an die Besonderheit der Quelle auch als Schamanenhut bezeichnet wird.

Heiligenberg - Von Hans-jürgen Wachholz. Wann die ersten Menschen auf und um dem hoch über die Sümpfe des Weser-Urstromtales aufragenden Geestsporn siedelten, kann niemand sagen – aber warum. Nach drei Seiten wehrten Steilhänge der bis zu 25 Meter tiefen Taleinschnitte des Eyter-Quellgebietes sowie morastige Marsch unliebsame Besucher ab. Von Westen her war der Weg um großflächige Schlatts nur schwer zu finden. Für Ackerbau und Viehhaltung, Jagd und Fischfang gab es alles, was die Menschen brauchten.

Schon bald entdeckten die Siedler: Wasser steigt breitflächig aus der Erde auf, quillt an höher gelegenen Stellen seitlich aus den Hängen und bildet kleine Bäche. Einige davon weisen eine weitere Besonderheit auf, ihr Wasserstand von wenigen Millimetern ist immer gleich. Das auch, wenn die anderen Quellen austrocknen oder sich unter einem Eispanzer verstecken. Diese Phänomene waren zuletzt im Trockensommer 2019 und im Winter 2013 zu beobachten.

In der vorchristlichen Religion galten Quellen als Ursprungsort allen Lebens und als Tor zur anderen Welt, dem Jenseits. Sie waren heilige Orte, Heimat von Geistern – behütet von Schamanen. Das besonders, wenn sie als „Dreierpack“ ein Bächlein speisten. Denn: Die Drei war schon lange eine heilige Zahl, bevor uns die Lehre von Vater, Sohn und Heiligem Geist gebracht wurde.

Das Mysterium der ewigen und gleichmäßigen Quell-Schüttung verlieh Heiligenberg hohen regionalen Stellenwert. Religionswissenschaftler und Frühgeschichtler gehen davon aus, dass hier schon früh ein bedeutsamer Heiliger Hain bestand. Auf eine Sonderrolle Heiligenbergs und eine vergleichsweise ungewöhnliche Siedlungsdichte deuten noch erkennbare Spuren aus Jungsteinzeit und Bronzezeit hin, so östlich Heiligenbergs die letzten 23 von bis vor 70 Jahren noch 147 Hügelgräbern entlang eines alten Heer- und Handelsweges, vier Langgrab-Fragmente und ein großes Urnengräberfeld.

Hinsichtlich der in vielen Überlieferungen anzutreffenden Kultstätte Heiligenberg kann nur spekuliert werden. Gleiches gilt für die Geschichte der Burg. Vor der Erkundung der beeindruckenden Wallanlagen schrecken die Fachwissenschaftler nach wie vor zurück. Funde des vergangenen Jahrzehnts bestätigen aber, was bisher nur Sage war. Sie existierte bereits im achten Jahrhundert, als Kaiser Karl ins Land geritten kam und in Verden sein berüchtigtes Blutgericht hielt. Die Burg könnte zur Entstehungszeit die größte in Norddeutschland gewesen sein.

Nur aus Überlieferungen und Blicken auf nachbarschaftliche Geschichte bekannt ist, dass die mit den Franken gekommenen Missionare schon etwas von Nachhaltigkeit verstanden. Sie deuteten das heidnische Quellenheiligtum zu einem Marien-Heiligtum um und nutzten es weiter als etablierte Begegnungsstätte. Dies erscheint beim Vergleich mit Marienheiligtümern als durchaus plausibel.

Die Heiligenberger Wallfahrtskirche soll „buten des Walles“ gestanden haben – also außerhalb der großen Ringwallanlage. Nur wo?

Zu einem Wallfahrtsort gehörten und gehören auch Menschen, die sich ums Seelenheil der Pilger kümmern – und ums leibliche Wohl. Deshalb gehen Kirchenhistoriker davon aus, dass die 400 Jahre später hierher gekommenen Prämonstratenser ihre Kanoniker-Gemeinschaft in einer bereits vorhandenen kirchlichen Einrichtung gründeten. Verbürgt ist jedenfalls, dass die Örtlichkeit damals schon vor ihrer Ankunft als „de hiligen barg“ bezeichnet wurde, was ebenso „der heilige Berg“ wie – bezogen auf die Gottesmutter – „der Heiligen Burg“ bedeuten könnte.

Die Stiftsherren (nicht Mönche) nutzten Heiligenbergs Quellen nicht nur für Ackerbau und Viehzucht, sondern auch zum Bierbrauen in größeren Umfang. Sie sicherten die Wasserversorgung der Mühlen mit noch heute erhaltenen Dämmen und Kanälen und nutzten es schon lange vor Pfarrer Kneipp zu Heilzwecken.

In der nächsten Folge geht es um die Klosterstiftung.