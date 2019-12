Erster Hundeweihnachtsmarkt übertrifft die Erwartungen

+ Der Hundeweihnachtsmarkt in Normannshausen war ein Fest für die Vierbeiner (von links) Lasco, Theo und Linus. Foto: Heiner Büntemeyer

Normannshausen – Auf dem Gelände des Hofs von Wilfried Durchholz in Normannshausen haben Rita Mohns aus Syke und Gaby Brockmeyer-Schmitt aus Hoya jetzt den ersten Hundeweihnachtsmarkt in der Gemeinde Martfeld organisiert. Bei herrlichem Wetter wuselten schon kurz nach der Eröffnung mehr als 20 Hunde über das Gelände – ganz ohne eine ständige Beschallung des feinen Gehörs der Vierbeiner. So stand einem Weihnachtsmarktbummel der etwas anderen Art nichts mehr im Wege.