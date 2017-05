Erntefest in Schwarme in neuem Gewand

Schwarme - Das traditionelle Erntefest in Schwarme wird dieses Jahr auf andere Füße gestellt.

„Die Veranstalterin, die Krieger- und Soldatenkameradschaft Schwarme, und Festwirt Lüder Meyer freuen sich darauf, den Bürgern ein 800-Jahr-Revival-Erntefest zu bieten“, sagt Klaus Masemann, Vorsitzender der Kameradschaft. 2014 hatte Schwarme mit einem besonderen Erntefest seinen 800. Geburtstag gefeiert.

Besucher können Statisten im Schwarmer Krimi werden

Los geht‘s dieses Jahr bereits am Freitag (8. September) mit einem Auftritt der Bruchhausen-Vilser Schülerband „Vortex“. Der Eintritt ist frei.

Der Umzug findet diesmal nicht am Sonntag, sondern schon am Samstag statt. Nach den traditionellen Ansprachen und dem Erntegedicht geht es am 9. September – ebenfalls ohne Eintritt – ins Festzelt, wo DJ Harry und die Band „Into the Light“ für Stimmung sorgen.

Der Sonntag (10. September) beginnt mit einem Zeltgottesdienst. Ein Mittagessen folgt, dabei spielen die Kolkmusikanten. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen.

Ferner, so die Planung, können die Besucher den Dreharbeiten zum Schwarmer Krimi „Totart“ beiwohnen und als Statist Teil davon werden.

Der bisherige Ablaufplan

Samstag, 9. September:

12.45 Uhr: Antreten bei der Gaststätte Zur Post

13.15 Uhr: Kranzniederlegung am Denkmal

13.30 Uhr: Abholen der Erntekrone

14.30 Uhr: Abmarsch mit der Erntekrone zum Aufstellort

14.45 Uhr: Aufstellen zum Umzug

15.30 Uhr: Start des Umzugs

18 Uhr: Ansprachen und Erntegedicht

18.30 Uhr: Aufhängen der Fahne und der Erntekrone, anschließend Party

Sonntag, 10. September:

11 Uhr: Zeltgottesdienst

12 Uhr: Mittagessen im Festzelt