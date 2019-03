Ernstes Thema humorvoll präsentiert

Bremer Tourneetheater überzeugt

+ © Marion Thiermann Die Schauspieler werben im Stück einfallsreich um Spenden für Afrika. © Marion Thiermann

Hollen - Von Marion Thiermann. Das Bremer Tourneetheater präsentierte am Freitagabend in der voll besetzten „Kastanie“ in Hollen die Schauspiel-Satire „Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner“. Die Akteure verknüpften auf der Bühne Humor und Ernsthaftigkeit zugleich.