Engagement soll sich bezahlt machen

Br.-Vilsen - Von Mareike Hahn. „Danken und handeln“ lautet das Motto von Wieland Bach. Der Bruchhausen-Vilser möchte das große Engagement der Feuerwehrleute aus der Samtgemeinde würdigen. „Über 70 Einsätze zur Brandbekämpfung und Unterstützung bei Rettungseinsätzen allein von Januar bis Juli verdienen Respekt und Anerkennung“, sagt Bach. Zusammen mit seiner Frau Eva und den gemeinsamen Freunden Mirco Cordes und Normar Bergholz startet er die wohl größte Spendenaktion für die Feuerwehr in seiner Heimat. Die Vier rufen alle Bürger auf, Geld zu geben und so Dankbarkeit zu zeigen. „Jeder Euro zählt“, sagt der Initiator der Aktion.

„Wir haben uns während des heißen Sommers, in dem die Feuerwehren ja ziemlich heftig eingesetzt wurden, überlegt, mal was zu unternehmen“, erzählt Wieland Bach. „Ständig gehen die Sirenen, und die Jungs und Mädels müssen raus. Viele Leute reden darüber, wie toll ihr Einsatz ist. Wir wollen nicht nur reden, sondern handeln.“ Wieland Bach selbst ist passives Mitglied in der Feuerwehr; aktiv mitzumachen, ist ihm aus gesundheitlichen und beruflichen Gründen – er arbeitet unter der Woche in Leipzig – nicht möglich.

Alle Einwohner der Samtgemeinde können Geld in eine Spendenbüchse im Foyer des Rathauses an der Langen Straße 11 stecken oder es auf ein Konto (siehe Infokasten) überweisen. Mitte Oktober wollen Wieland Bach und seine Mitstreiter dann das zusammengekommene Geld an Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann, den obersten Dienstherrn der Feuerwehren in der Samtgemeinde, übergeben, damit er es weiterverteilt. „Er weiß bestimmt, wo es brennt“, sagt Wieland Bach.

Bormann begrüßt die Idee: „Ich bin sehr, sehr froh, dass das Engagement der Feuerwehr in der Bevölkerung diesen Widerhall findet und unterstütze die Aktion zu 1 000 Prozent“, sagt er. Ahnlich äußert sich Ralf Rohlfing, in der Verwaltung für das Feuerwehrwesen zuständig, in einer E-Mail an die Spendensammler: „Die Feuerwehren werden begeistert sein – neben der finanziellen Unterstützung auch über die gestiegene Akzeptanz in der Bevölkerung.“

„... und das alles ehrenamtlich“

Dass die Arbeit der Einsatzkräfte keine leichte ist, ist dem Quartett bewusst. „Man kriegt ja immer mal wieder mit, dass die Feuerwehr nach einem Unfall jemanden aus einem Fahrzeug schneiden muss. Das ist eine ganz schöne Belastung“, sagt Wieland Bach beispielhaft. Gattin Eva fügt hinzu: „Ich ziehe vor den Leuten wirklich den Hut. Zum Teil haben sie mehrere Einsätze am Tag. Und das alles ehrenamtlich.“

Einen Dank richten die Vier auch an die Angehörigen der freiwilligen Helfer und an die Arbeitgeber, die sie für ihre Einsätze freistellen.

Wieland Bach erinnert sich gerne an eine persönliche Begegnung mit der Feuerwehr. Er hatte Anfang Juni eine Bandscheiben-OP. Nach seinem Krankenhaus-Aufenthalt wollte er auf einem Spaziergang die Homfelder Straße in Bruchhausen-Vilsen überqueren. „Es fuhren viele Autos, und ich hatte ein bisschen Probleme. Da hielt ein Junge, etwa 14, an und half mir“, erzählt der Bruchhausen-Vilser. „Er trug ein T-Shirt der Jugendfeuerwehr.“