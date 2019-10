Engagement mit Gütesiegel belohnt

Uenzer „Dorfmäuse“ sind jetzt ein Buchkindergarten

+ Kindergartenleiterin Daniela Meyer (Dritte von rechts) war mit Cattrin Siemers von der Samtgemeinde (rechts) und ihren „Dorfmäuse“-Kolleginnen bei der Frankfurter Buchmesse, wo ihnen das Gütesiegel überreicht wurde. Foto: KINDERGARTEN

Br.-Vilsen/Frankfurt – Der Kindergarten „Dorfmäuse“ aus Uenzen bekam am Freitag auf der Frankfurter Buchmesse das Gütesiegel „Buchkindergarten“ des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und des Deutschen Bibliotheksverbands für sein Engagement in der frühkindlichen Leseförderung überreicht. „Es gab 820 Bewerber, davon wurden 202 als Preisträger ausgewählt, und unser Kindergarten in Uenzen ist einer von fünf Einrichtungen in Niedersachsen, der das Siegel erhalten hat“, sagt die Kita-Leiterin Daniela Meyer.