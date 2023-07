Mehr als 8 000 Traumtänzer beim „Hill of Dreams“ in Bruchhausen-Vilsen

Von: Andree Wächter

Teilen

35 Acts sorgen an zwei Tagen für Stimmung beim Elektrofestival. DJ Kaylab gehört die Hauptbühne, die „Unicornstage“. © Wächter, Andree

Süstedt – Es gibt viele Möglichkeiten, seinen 55. Geburtstag zu feiern. Jens aus Bremen feierte mit seinen beiden Söhnen und Freunden auf dem Elektro-Festival „Hill of Dreams“ in Süstedt. „Ich wollte meinen Kindern mal ein Festival in der Nähe zeigen“, so seine Begründung. Und die Gruppe genoss den Abend mit Musik von drei Bühnen und einem reichhaltigen kulinarischen Angebot.

Hill of Dreams: Die besten Bilder der Anreise am Freitag Fotostrecke ansehen

Ein weiteres Kriterium war vermutlich auch, dass es ein Ü-45-Ticket gab. Meint: Personen ab 45 Jahren zahlten weniger Eintritt. Von diesem Angebot machen bei der Premiere so viele Festivalbesucher Gebrauch, dass es auch im kommenden Jahr dieses Angebot geben soll, so Sven Kliesch, einer der beiden Veranstalter. Zusammen mit Steffen Nolte organisiert er das Event. In diesem Jahr gab es die sechste Auflage. Das Ü-45-Ticket soll einen Anreiz schaffen, „mal herzukommen und übers Gelände zu schauen“, so Kliesch. So wollen die Macher auch für ein generationenübergreifendes Feiern sorgen.

Hill of Dreams: Die Bilder von Freitag Fotostrecke ansehen

„Spaß haben und Leute treffen“, sagten Anja und Manuela aus Bruchhausen-Vilsen über ihre Beweggründe. Auch sie gehörten in die Ü-45-Zielgruppe. Des Weiteren hatten Freunde im Vorfeld Werbung für das Festival gemacht. „Wir sind das erste Mal hier“, so Anja. Am Freitagabend ließen beide es noch offen, ob sie auch am Sonnabend erneut den „Hügel der Träume“ erklimmen würden.

Hill of Dreams: Der Auftakt am Freitag Fotostrecke ansehen

Egal ob Teenager oder Ü-45-Generation – bei der Wahl des Schuhwerks gab es zwei Optionen: Badeschlappen oder Gummistiefel. Zwar blieb es während der beiden Festivaltage größtenteils trocken, doch die Regenfälle der Vortage verwandelten das Gelände in eine Matschlandschaft. Doch dieses Schmuddel-Wetter kennen die norddeutschen Festivalbesucher vom Hurricane oder Deichbrand.

Hill of Dreams: Der Samstag Fotostrecke ansehen

„Dieses Jahr war es stressiger wegen des Wetters“, sagten die Veranstalter. Am Freitagabend hatte es so stark geregt, dass die Parkplätze nicht mehr nutzbar waren. Nun mussten die Verantwortlichen kreativ werden. Unkompliziert halfen die Nachbarn, indem sie befestigte Flächen zur Verfügung stellten und ein Bus-Shuttle-Service die Besucher zum Festivalgelände brachte.

Der Platz vor den Bühnen war bereits zum Auftakt am Freitagabend gut besucht. © Andree Wächter

Grundsätzlich war Kliesch zufrieden mit dem Hill-of-Dreams-Festival. Seine Zufriedenheit ließ sich an den Zahlen ablesen. Am Freitag feierten circa 3 800 Besucher. Und am Sonnabend sollen es über 4 500 gewesen sein. Davon nutzten rund 1 900 das Campingangebot.

Hill of Dreams: Bilder von Samstag Fotostrecke ansehen

Musikalisch sorgten rund 40 DJs auf drei Bühnen für satten Sound und fette Beats. Je nach Musikgeschmack pilgerten die Gäste vor die Bühnen. Eine Stage war reserviert für die Fans der härteren Beats. Auf der Festivalstage kamen elektronische Sounds aus den Boxen. Wer zwischendrin einmal mehr Partymusik hören wollte, ging zur Redstage. Dort gab es von Abba bis Depeche Mode und den White Stripes alles zu hören, immer unterlegt mit einem elektronischen Klangteppich.

Hill of Dreams: Partylaune am Samstag Fotostrecke ansehen

Trotz des Ü-45-Tickets richtet sich die Musik an die jüngere Zielgruppe. Mit Glitzer im Gesicht versammelte man sich vor den Bühnen und feierte. Dass sich das Hill-of-Dreams-Festival inzwischen etabliert hat, zeigt die Herkunft der Besucher. Viviane und Mark kamen aus der Nähe von Verden. „Wir sind zum zweiten Mal hier“, sagt Viviane. Und Mark ergänzte: „Es ist eine tolle Mischung an Musik und Drumherum.“ Gemeint waren damit der Pool, das Bullriding und die Schaumkanone. Sie fanden das Ü-45-Ticket grundsätzlich gut, bevorzugen aber das Feiern ohne ihre Eltern.

Isa, Martin, Kosta, Jens, Max und Phil (von links) feiern den 55. Geburtstag von Jens auf dem Hill-of-Dreams-Festival. © Wächter, Andree