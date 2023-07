Pilze und Laser auf dem Elektrofestival „Hill of Dreams“

Die Dekoration ist eine Augenweide. © Alexandra Wolff

Acker in Süstedter ab heute erste Adresse für 7 000 Fans von Elektromusik

Süstedt – Noch stehen überall Laster und aufgestapelte Bauzäune herum, aber ab 18 Uhr werden auf der Wiese am Freidorfer Weg in Süstedt etwa 7 000 Fans elektronischer Musik feiern, tanzen und Freunde treffen. Denn heute und morgen lockt das Open-Air-Festival „Hill of Dreams“ mit mehr als 35 Live-Acts Besucher aus einem Radius von 50 Kilometern nach Bruchhausen-Vilsen.

Wem feiern, tanzen und Freunde treffen nicht reicht, der kann sich beim Bullenreiten oder auf dem Luftkissen „Airtramp“ auspowern – eine Art Hüpfburg für Erwachsene – oder er bummelt an den verschiedenen Ständen entlang. Längst gibt es auch Merchandise-Artikel. „Der Anbieter hat einen Plotter dabei“, sagt Veranstalter Sven Kliesch. „Der Kunde sucht sich ein T-Shirt in seiner Größe und eins der Hill-of-Dreams-Motive aus und das T-Shirt wird vor Ort bedruckt. Das hat den Vorteil, dass wir nicht in Vorleistung gehen müssen“, erklärt Kliesch. Und der Kunde müsse sich nicht ärgern, dass das Lieblingsmotiv in seiner Größe ausverkauft sei.

Beim Rundgang über das Gelände zeigte Kliesch gestern auf eine Plane vor dem 110 Kubikmeter fassenden Pool: „Hier findet die Schaumparty statt“. Direkt dahinter stehen Duschen. Auch für Festivalbesucher, die sich nach stundenlangem Tanzen erfrischen wollen, oder Camper, die selbst auf Festivals nicht auf ein Mindestmaß an Körperhygiene verzichten möchten. Eigentlich war das alles als Erfrischung für hochsommerliche Temperaturen gedacht. Jetzt kommt die Nässe aber frei Haus vom Himmel.

Damit es den zahlenden Besuchern an (fast) nichts fehlt, ist eine ausgetüftelte Logistik notwendig. In den zehn Bierwagen zapfen 50 Ausschenker. Kostengünstiger: An den Toilettenwagen gibt es Hähne für Trinkwasser. Zu essen gibt es Vegetarisches, aber auch asiatische Gerichte, Pizza und Crêpes. Die Speisekarte haben die Macher um Hot Dogs und Pilze erweitert. „Champions und Co. – nichts Magisches“, sagt Sven Kliesch. „Drogen sind bei uns verboten.“

Stimmt das Drumherum, soll die Musik im Mittelpunkt stehen. Und die gibt es auf drei Bühnen. Genau wie das Festival selbst sind diese größer als bisher. Das Gelände ist von vier auf sechs Hektar gewachsen. „Die reinen Bühnenflächen sind noch genauso groß, aber wir haben Gerüste gebaut für mehr und bessere Lichteffekte. Und sogar für eine Lasershow“, beschreibt Kliesch. Einzig die Fläche der Hauptbühne ist größer: Um einen Steg, der ins Publikum ragt. Da kann der DJ dann auch mal in die Zuschauerreihen vordringen und die Stimmung noch mehr anheizen.

Da Regen nicht ausgeschlossen ist, gibt es ein Partyzelt, in dem die Besucher Unterschlupf finden können. „Unser Deko-Team hat auch einen Lounge-Bereich aufgestellt“, sagt Kliesch. Leuchtende Dreiecke sollen auf dem Gelände ebenfalls für Atmosphäre sorgen.

Das Festival beginnt heute um 18 Uhr, Anreise ist ab 12 Uhr möglich, dann öffnet auch die Kasse. Morgen geht es um 14 Uhr los. Das Wochenendticket kostet 59 Euro, alle über 45 Jahre zahlen 28 Euro, Campen kostet extra.

Vom Bahnhof Syke aus fährt ein Shuttleservice. lex