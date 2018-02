Elektroautos können nun am Kohlwührensee laden

Ökostromtankstelle

+ © Oliver Siedenberg Einweihung der Säule mit (von links) Fleckenbürgermeister Lars Bierfischer, Söhnke Schierloh, Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann sowie Eileen Schöne und Hermann Karnebogen (beide Avacon) © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen - Eine neue Ladesäule für Elektroautos steht seit Kurzem am Kohlwührensee in Bruchhausen-Vilsen (Am Dobben). Die Firma Schierloh Engineering aus Süstedt ist Eigentümerin und Betreiberin der Stromtankstelle, der Energieversorger Avacon (Helmstedt) lieferte und errichtete sie.