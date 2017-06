Eiszeit im Schulzentrum

Kinder bereiten Süßspeise zu

Andreas hat sein Eis mit etlichen Leckereien verziert: Marshmallows, Schokolade und Sahne durften da nicht fehlen.

Br.-Vilsen - Von Vivian Krause. „Ihr dürft alles!“, diesen Satz hören Kinder sicher gerne. Vor allem, wenn es um Eis geht. In der „Eis-Fabrik“ war der Kreativität der Sechs- bis Zwölfjährigen keine Grenzen gesetzt. Sie stellten am Montag bei einer Ferienkisten-Aktion ihr eigenes Eis her.