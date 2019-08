Das Eisenbahn-Spektakel

Sogar Gäste aus England und der Schweiz kommen zu den Aktionstagen

+ © Dieter Niederheide Im Reigen des Aufgebots an Dampf- und Dieselloks, Triebwagen und dem Schienenbus Wiesmar durfte auch die Modelleisenbahn nicht fehlen. © Dieter Niederheide

„Die Tage der Eisenbahnfreunde“ waren am Wochenende auch etwas wie ein Familientag für Eltern und Kinder oder Großeltern und Enkel. Und darauf war der Veranstalter bestens vorbereitet. Es werden insgesamt an die 2 500 bis 3 000 Besucher gewesen sein, die sich das Spektakel um Dampfloks- und Dieselloks, Triebwagen und dem Schienenbus Wiesmar nicht entgehen lassen wollten. Angereist waren sie aus allen Teilen Deutschlands und europäischen Ländern wie den Niederlanden, England oder der Schweiz. Die Übernachtungskapazitäten in Bruchhausen-Vilsen und umzu könnten so gut wie ausgeschöpft gewesen sein. Wolf-Jobst Siedler, Vorsitzender des Deutschen Eisenbahnvereins der Museumseisenbahn sagte: „Wir haben alle unserer einsatzfähigen Dampf- und Dieselloks an beiden Tagen eingesetzt und rund 50 aktive Mitglieder unseres Vereins, die ebenfalls aus dem gesamten Bundesgebiet kamen, waren in unterschiedlichsten Positionen im Einsatz“.