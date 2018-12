Einstimmung auf Weihnachten

Asendorf - Von Dieter Niederheide. Mit einem sanften Tanz der Schneeflocken bereicherte Petrus gestern den Weihnachtsmarkt. Zum Abend konnte die Interessengemeinschaft Asendorf (IGA) mit der Resonanz ohne Zweifel zufrieden sein. Mehr als 80 Aussteller präsentierten sich mit einem reichhaltigen Angebot den Besuchern die, wie immer, aus nah und fern gekommen waren.

„Unser Weihnachtsessen ist gerettet“, meinte eine Besucherin, die einen Beutel zum Auto trug, in dem ein größeres Federvieh steckte – zumindest der Ausbeulung nach. Wenn sie ein Los mit der Nummer 599 vorweisen konnte, war es ein Puter, bei einem Los mit der Nummer 1 000 könnte im Beutel eine Gans gesteckt haben. Insgesamt werden es rund 70 Gewinner gewesen sein, die mit einem Geflügelbraten den Weihnachtsmarkt verließen. Denn: Auch in diesem Jahr hatte die IGA wieder eine Frischgeflügel-Tombola organisiert.

Eröffnet wurde das Geschehen mit Weihnachtsmelodien, aufgespielt vom Posaunenchor aus Bremen. Wirtschaftsförderin Uta Seim-Schwartz, Marktmeisterin Gabriele Beutner-Kijewski, Bürgermeister Heinfried Kabbert, IGA-Vorsitzender Bernd Bremer und sein Vorgänger im Amt Wolfgang Kolschen ließen sich Zeit beim Rundgang über den Weihnachtsmarkt, um sich mit dem einen oder anderen Gast und Aussteller an Ständen und Hütten auszutauschen.

Als ein Zeichen Asendorfer Verbundenheit darf man die Beteiligung heimischer Vereine und Organisationen deuten. Vertreten waren die Schützen aus Haendorf und Asendorf, die mit Bällen auf Schneemänner „schießen“ ließen, der Automobil- und Motorsportclub (AMC), der wieder mit dem Knipp aus der Riesenpfanne dabei war, die Ortsfeuerwehr mit der Jugendfeuerwehr, die für heiße Getränke sorgten, sowie das Deutsche Rote Kreuz (DRK) oder eine Konfirmandengruppe. Deftiges für den Magen und prozenthaltiges für den Gaumen fehlten im Angebot natürlich nicht – darunter auch der Düsseldorfer Killepitsch aus der Deubelsküche.

Es war richtig Weihnachtsstimmung auf und rund um den Asendorfer Bahnhof, beim ersten Schnee und Kälte. Gegen Letzteres half zum Beispiel der heiße Holunder- oder Apfelsaft sowie Tee mit Rum oder Glühwein.

Genau die richtige Zeit zum Kauf von wollenen Strickmützen, Handschuhen, Socken und gehäkelten Mützen. Es war echte Handarbeit, die im Kunst-Schuppen angeboten wurde.

Zwischen den deftigen Fleischleckereien war erstmals in Asendorf der Vegane Stammtisch aus Verden dabei. „Es gefällt uns hier sehr gut“, versicherten Jutta Bolte und Jörg Herb, die zum Beispiel Haferflocken-Lebkuchen mit Kürbishonig oder Haselnuss-Lebkuchen probieren ließen.

Jene, die noch auf der Suche nach einem Geschenk waren, waren in Asendorf richtig. Von Kinderspielzeug bis zu feinen Körben, von Bekleidung für den Winter bis zu diversen süßen Leckereien, es fehlte an nichts. Und die Kleinen waren begeistert, als der Nikolaus per Bahn anreiste.

Gabriele Beutner-Kijewski sagte gestern am späten Nachmittag: „Es waren alle zufrieden, von den Besuchern bis zu den Anbietern. Dass es auch noch etwas schneite, machte die weihnachtliche Stimmung mit aus“. Den Verantwortlichen der IGA darf man attestieren, dass sie erneut gute Arbeit geleistet und ihren Ort ins rechte Weihnachtslicht gerückt haben.