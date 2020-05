Aus eins mach zwei

Samtgemeinde – Im Computer war das Logo schnell geändert: Ein Tastendruck machte aus eins zwei, machte aus 2021 die Jahreszahl 2022. Viele weitere Aspekte werden weit mehr Aufmerksamkeit und Aufwand erfordern, um das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren zu verlegen. Wie berichtet, ist von der coronabedingten Verschiebung dieser jährlichen Großveranstaltung zu Beginn der Sommerferien auch Bruchhausen-Vilsen als einer der nächsten Ausrichter betroffen.

Für die Organisatoren aus der Samtgemeinde sei es während einer Videokonferenz des Kreisjugendfeuerwehrausschusses „keine Frage“ gewesen, den Kameraden aus Cornau den Termin für das Zeltlager 2021 abzutreten, heißt es in einer Pressemitteilung der zehn Ortsfeuerwehren und der Gemeinde-Jugendfeuerwehr, die gemeinsam als Gastgeber auftreten werden. Mit dem Kreiszeltlager für annähernd 3 000 Kinder, Jugendliche, Betreuer und Helfer sollte im nächsten Jahr auf dem Marktplatz das 30-jährige Bestehen der Gemeinde-Jugendfeuerwehr gefeiert werden.

„Cornau hat bereits ungezählte Stunden investiert“, weiß Gemeindejungendfeuerwehrwartin Ramona Raven. Es sei eine Frage der Solidarität gewesen, der Verschiebung nicht im Weg zu stehen.

Zumal sich der jetzt angepeilte Termin in zwei Jahren ebenfalls mit dem Brokser Heiratsmarkt vereinbaren lässt. Denn das Feuerwehr-Großereignis wird unter den Linden und rund um das Denkmal stattfinden. Somit liegt ein Großteil der erforderlichen Leitungen bereits im Boden und hat die Bewährungsprobe längst hinter sich.

Neuer Termin für das Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager in Bruchhausen-Vilsen ist der 16. bis 24. Juli 2022. „Wir bedanken uns schon jetzt bei allen, die sich bereit erklärt haben, auch ein Jahr später im Jahre 2022 an unserem „Wir-Projekt“ mitzuwirken“, heißt es in der Mitteilung weiter. Dass die Verantwortlichen jetzt mehr Zeit für die Planung haben, lässt sie nicht tatenlos werden. „Natürlich müssen wir einige unserer Planungen ändern“, sagt Ramona Raven. Eine Aufgabe ist bereits erledigt. Das Team hat das Logo aktualisiert. Im Mittelpunkt des Motivs steht eine Wíndmühle, deren Flügel aus Strahlrohren gestaltet sind. „Die Mühlen sind Wahrzeichen der Region, das Wasser ist nicht nur das Element der Feuerwehr, sondern ebenfalls eng mit der Samtgemeinde verbunden“, erklärt Ramona Raven die Bildsprache. Das Motiv betone darüber hinaus die Gemeinschaft und den Zusammenhalt aller Feuerwehren, welche das Projekt „Kreisjugendfeuerwehr-Zeltlager“ ermöglichen. „Mit Hilfe dieses Logos wollen wir uns als großes Zeltlager-Team repräsentieren.“, betont Raven.